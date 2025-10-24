La Junta califica de "hito sin precedentes" el nuevo récord de ocupación andaluza, con más de 3,6 millones de ocupados

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, afirmando que "vuelve a reflejar cifras de creación de empleo positiva en Andalucía", alcanzando un "hito sin precedentes" en el mercado laboral andaluz. "Por primera vez superamos en Andalucía la barrera de los 3,6 millones de ocupados", ha insistido.

En este sentido, la comunidad ha registrado 65.500 personas ocupadas más, siendo el territorio que más empleo ha creado en España en este trimestre y lo ha hecho "con más intensidad que la media del país, aportando más de la mitad de los nuevos ocupados a nivel nacional". "Este aumento nos permite alcanzar un nuevo récord histórico", ha asegurado la consejera en un mensaje difundido a los medios.

Este crecimiento del empleo se ha explicado "principalmente por el buen comportamiento de los sectores servicios, construcción e industria", mientras que la agricultura ha registrado un descenso en el número de ocupados". Al mismo tiempo, la EPA ha recogido "un incremento del paro de 32.400 personas, lo que supone un 5,2% más respecto al trimestre anterior.

El número total de personas desempleadas se sitúa en las 650.900, manteniéndose por debajo de los 700.000 por sexto trimestre consecutivo y alcanzando el segundo nivel más bajo desde el segundo trimestre del 2008, tal y como ha señalado la titular de Empleo.

Blanco ha explicado que "esta subida en el desempleo era previsible en el tercer trimestre" y que se ve influenciada por "una importante incorporación al mercado de trabajo de personas en disposición de trabajar, con 97 nuevos activos".

En cuanto a la tasa de paro, "queda fijada en el 15% en este tercer trimestre, apenas cuatro décimas más respecto a la última EPA". "Para encontrar una tasa más baja, habría que remontarse al primer trimestre del 2008, hace 17 años, con la excepción del segundo trimestre de este 2025", ha puntualizado.

La consejera ha resaltado que "en los últimos 12 meses las cifras de creación de empleo en Andalucía son muy favorables con 108.800 ocupados más en un año, lo que convierte a nuestra comunidad autónoma en la segunda que más empleo crea por detrás de la comunidad valenciana".

El paro ha descendido también con 19.400 desempleados menos los últimos 12 meses, por lo que Andalucía "es la cuarta comunidad en la que más baja el paro en términos absolutos en este periodo", ha añadido.

Blanco ha concluido que "estos datos ponen de manifiesto la buena evolución y el dinamismo del mercado laboral andaluz" gracias al "esfuerzo de la empresa, autónomos y trabajadores y también, espero, como resultado de las políticas impulsadas por el Gobierno andaluz", orientadas a "fomentar la creación de empleo, la estabilidad y atracción de inversiones que impulsan el crecimiento económico".