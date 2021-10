La Junta contabiliza 35.451 bonos turísticos de julio a septiembre para unas 130.000 pernoctaciones en Andalucía

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local contabiliza, desde el pasado 1 de julio y con datos actualizados hasta el 15 de octubre, un total de 35.451 bonos turísticos tramitados en Andalucía que han afectado a más de 130.000 pernoctaciones entre andaluces en la comunidad autónoma.

Son datos que ha expuesto el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en respuesta a una pregunta que el Grupo Socialista le ha trasladado en comisión parlamentaria, donde también ha detallado que, de los 35.451 bonos tramitados hay 1.479 solicitudes "denegadas porque no cumplen una serie de criterios establecidos en el decreto" que regula el bono turístico que incentiva viajes de andaluces dentro del territorio de la comunidad autónoma.

Previamente, el parlamentario del PSOE-A Francisco Conejo ha afeado al vicepresidente los "paupérrimos" datos sobre la concesión de bonos turísticos hasta el pasado 30 de junio, a partir de una respuesta por escrito emitida por la Consejería que dirige Juan Marín al hilo de una pregunta socialista.

En concreto, Conejo ha detallado que la Junta había concedido un total de 893 bonos turísticos a 30 de junio con los que se habían bonificado 2.744 noches de estancia.

PSOE-A CRITICA EL "ESCASO IMPACTO" DEL BONO

El diputado socialista ha advertido de que los datos provincializados "ponen en evidencia el escaso impacto" de la iniciativa de los bonos turísticos especialmente "ridículo" en provincias como Huelva, "con 22 bonos y 53 noches; Córdoba, con 49 bonos y 178 noches, o Granada, con 92 bonos y 308 noches" hasta el 30 de junio.

Francisco Conejo ha preguntado al vicepresidente si "con esos paupérrimos datos puede sostener que se está apoyando al sector más golpeado por la pandemia en Andalucía como es el turismo".

Marín le ha replicado que los datos que ha esgrimido hasta junio corresponden a un periodo de tiempo en el que "estaba todo parado" como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, y ha preguntado al parlamentario socialista si no cree que "130.000 pernoctaciones durante tres meses, entre julio y septiembre, merecen la pena en un momento como éste".

De igual modo, ha puesto de relieve que "los usuarios de septiembre y octubre que han utilizado el bono tienen un mes para presentar la documentación en las delegaciones provinciales" de Turismo, por lo que correspondientes a esos meses puede haber más bonos que se estén presentando actualmente.

CANARIAS COMO "EJEMPLO"

Frente a ello, Francisco Conejo ha llamado la atención acerca de Canarias, "ejemplo de un destino turístico como Andalucía, en solo dos meses ya ha sido capaz de emitir más de 42.000 bonos turísticos", que son "más bonos" de los concedidos por Andalucía "desde que se puso en marcha" la iniciativa "hasta el día de hoy".

Por ello, el diputado socialista ha pedido al vicepresidente de la Junta que "no saque pecho cuando hay otras comunidades autónomas que lo están haciendo mejor en cuanto al bono turístico", y ha apuntado que este bono debería "llegar al conjunto del sector, que está demandando un apoyo más decidido del Gobierno andaluz para salir de la pandemia".

En esa línea, el representante socialista ha remarcado que la Junta "tiene que ser consciente de la realidad que está viviendo el sector turístico después de la pandemia, que sigue", según ha subrayado, y ha pedido a Marín que "se tome en serio la necesidad" de dicho sector, "las medidas que pone encima de la mesa", y que "extrapole" a Andalucía iniciativas de otras comunidades autónomas que den buenos resultados "para tener los mejores indicadores del conjunto del país".

El vicepresidente ha replicado a Conejo que los socialistas andaluces "no apoyaron el bono turístico" en el Parlamento, y ha remarcado que "el bono no lo dan los gobiernos", sino que "lo solicitan los viajeros, igual que las ayudas". "Esto no es una propina o una limosna, es una herramienta que se pone a disposición del sector turístico y, en función de los que lo solicitan es como nosotros resolvemos", ha argumentado.

Además, Marín ha reprochado al socialista que si el anterior Gobierno andaluz "hubiera dejado una normativa en condiciones" en la comunidad autónoma para "transferir subvenciones a sus ciudadanos, no la hubiéramos tenido que modificar" como tuvo que hacer el actual Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs), según ha abundado.

Finalmente, el vicepresidente ha expresado que "ojalá Canarias tuviera los datos turísticos y de ocupación" que ha tenido Andalucía, que "hoy es líder en turismo en este país y en creación de empleo, como dice" la ministra socialista del ramo, según ha concluido remarcando Juan Marín.