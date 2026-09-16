Junta creará Comisión Interdepartamental para prevenir incendios y acusa a la izquierda de buscar "rédito político"

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene durante la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento la creación de una Comisión Interdepartamental para la Mitigación y Prevención del Riesgo de Incendios, así como de sus consecuencias ante la nueva realidad de "incendios de extraordinaria complejidad". Ha pedido a toda la Cámara autonómica apoyo y unidad en la lucha contra el fuego, pero ha lamentado que la oposición de izquierda haya pretendido "sacar rédito político" de la catástrofe, faltando "a la verdad" y echando "porquería".

Sanz ha comparecido en la primera sesión plenaria del nuevo curso político para informar sobre los incendios forestales que se han producido en Andalucía durante el verano. Ha señalado que "los incendios forestales han cambiado, derivando hacia una mayor virulencia". En este sentido, ha defendido la necesidad de abordar el riesgo de incendio forestal desde "una perspectiva transversal, preventiva, territorial y multisectorial", "superando una visión exclusivamente vinculada a la gestión de los montes y a la extinción de incendios" después de los casos vividos este verano en Los Gallardos (Almería) y Niebla (Huelva).

La nueva Comisión será un órgano colegiado de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía "destinado a integrar y coordinar las políticas, programas, actuaciones y recursos" de las distintas consejerías que, "directa o indirectamente, inciden en la prevención y reducción del riesgo de incendios forestales".

El vicepresidente primero ha destacado que el objetivo prioritario será "impulsar, coordinar y evaluar una política transversal de la Junta de Andalucía destinada a reducir de forma permanente y estructural el riesgo de incendios forestales, mediante la actuación coordinada sobre las causas, los factores de propagación, los elementos vulnerables y las consecuencias de estos incendios".

En este sentido, ha defendido que la lucha contra los incendios forestales no puede limitarse a los meses de verano y ha insistido en que "la prevención se trabaja durante los doce meses del año". Además, ha señalado que Andalucía destina actualmente 271 millones de euros de sus presupuestos a incendios, reservando más a prevención que a extinción; y ha repasado algunas de las principales actuaciones desarrolladas para reducir el riesgo de incendios.

Entre ellas, ha citado los 28 millones de euros destinados a tratamientos selvícolas preventivos, así como los más de 24 millones de euros invertidos en 2024 y 2025 para modernizar más de 2.000 kilómetros de caminos forestales.

EL INCENDIO DE NIEBLA, UN "MONSTRUO DE SIETE CABEZAS"

Durante su intervención, Antonio Sanz ha destacado "la extraordinaria complejidad" del incendio de Niebla, que ha definido como "un auténtico monstruo de siete cabezas", y ha puesto el foco tanto en los terrenos afectados como en "lo que hemos evitado que se queme". El consejero ha señalado que el incendio de Niebla ha sido "el más difícil de nuestra historia" y ha subrayado que su dimensión potencial podría haber sido muy superior.

Según ha explicado, "podría haber sido cuatro veces mayor", con consecuencias que podrían haber alcanzado otros territorios. También ha explicado que la respuesta de la Junta de Andalucía "pasa ahora por restaurar los terrenos afectados, evitar procesos de erosión y minimizar los daños que puedan provocar las lluvias sobre la superficie forestal afectada".

El vicepresidente primero también ha defendido el refuerzo del dispositivo Infoca y ha señalado que actualmente cuenta con casi 5.000 efectivos. En este sentido, ha destacado "el avance en la estabilidad y profesionalización del dispositivo" con la ampliación de la contratación del personal operativo a los doce meses y la convocatoria en abril de 234 plazas fijas. A estos recursos humanos se suman 43 medios aéreos y 108 autobombas, con un 84% de la flota renovada, así como 165,4 millones de euros invertidos desde 2020 en infraestructuras.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha manifestado que este verano, Andalucía ha vivido los mayores incendios de su historia, con un balance de 15 muertos. "Señor Sanz, ni una sola palabra a las víctimas, ni una", ha reprochado de la intervención del consejero, apuntando que "detrás de las hectáreas calcinadas, de las fotos de los helicópteros y de las partes oficiales de propaganda, lo que hay son 15 vidas y 15 familias destrozadas".

Ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre los incendios forestales y ha denunciado la "incapacidad de gestión de la dirección política de las emergencias de Andalucía", con sistema como el Est-Alert.

El diputado del PP-A Juan Antonio Márquez ha denunciado la "utilización torticera" que los grupos de la izquierda hacen de las dificultades, criticando especialmente la "exageración catastrofista" del PSOE-A. "Las confirmaciones veladas que usted ha hecho poniendo en duda el trabajo de los responsables de los incendios son muy graves. Si usted cree que hubo descoordinación; que se hicieron las cosas mal o que incluso que se fue negligente, lo que tiene que hacer es irse al juzgado", según ha trasladado al diputado del PSOE-A.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha achacado la proliferación de los incendios a que "no se han realizado las labores de prevención oportunas" para prevenirlos, como la retirada de la acumulación de vegetación seca. "Los montes requieren de prevención y para prevenir hay que limpiarlos, cuidarlos y mantenerlos" y los que "más saben" es la gente del campo. Ha pedido un plan de prevención que devuelva "en gran parte el monte y el campo a la gente que verdaderamente sabe cuidarlo".

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Mari Carmen García, ha denunciado "el desmantelamiento" y la "falta" de medios en el Infoca. "Se pega golpes de pecho diciendo lo importantísimos que son, pero cuando tienen reivindicaciones y dice que necesitan medidas contundentes para enfrentarse al fuego, usted mira para otro lado y no atiende", según ha reprochado a Sanz. Lo que ha ocurrido con los incendios "no es una suma de mala suerte, sino el resultado de la suma de irresponsabilidades por parte de este gobierno, a lo que, para colmo, se une al discurso negacionista y lleno de bulos" de Vox, según ha dicho.

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rulfo, ha exigido al consejero que deje la "política del publirreportaje" con el "chaleco" en los incendios y asuma un compromiso con la "defensa de lo público", en lo que respecta al Infoca y a los medios de emergencia y, ante todo, aceptar "lo que es una evidencia científica y es que el cambio climático ha llegado y está para quedarse" y ha criticado que desde Vox, socio del PP-A en la Junta, se nieguen los efectos del cambio climático. Ha defendido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre los incendios forestales y que haya una política de defensa pública de los montes.

Tras las intervenciones de los grupos, Sanz ha manifestado que "lógicamente cada uno puede expresarse como quiera y utilizar una catástrofe como considere, pero lo que no se puede es faltar a la verdad y, sobre todo, sembrar dudas", y ha dicho a los partidos de la izquierda que "no hay ningún trabajador del Infoca que no sea personal de la administración de la Junta", rechazando sus manifestaciones sobre "privatización".

"Suficiente catástrofe hemos tenido ya con las víctimas para que se vengan aquí a echar la mentira como porquería para el rédito político", ha dicho de los partidos de izquierda.