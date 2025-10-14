La Junta cree que las denuncias por el cribado de cáncer tienen "poca viabilidad práctica" y "otro tipo" de objetivo

Archivo - El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, durante la entrevista concedida a Europa Press. A 31 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha declarado este martes que las denuncias penales presentadas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el cribado de cáncer de mama, que acusan de posible homicidio por omisión en dos casos, "tienen muy poca viabilidad práctica".

Nieto, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press en Torrox (Málaga), ha recalcado que cualquier ciudadano "tiene todo el derecho del mundo" a emprender acciones judiciales, pero ha considerado que "estas demandas tienen un objetivo más de otro tipo que el de establecer una responsabilidad penal real".

De este modo, cambiando de asunto, el consejero ha señalado que se pueden abordar estas situaciones desde "dos estilos de gobierno". "La forma en la que actúa el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es que cuando detecta que algo no funciona bien lo asume en primera persona, toma decisiones, acepta responsabilidades y activa un plan corrector", ha defendido.

Frente a esto, ha contrapuesto la actitud del Gobierno central, al que ha acusado de "poner en riesgo a más de 4.000 mujeres por los errores en las pulseras de protección de víctimas de violencia de género". Nieto ha sostenido que "algunas de esas mujeres han podido ser agredidas e incluso fallecer porque la alarma de la pulsera no funcionó adecuadamente", y ha lamentado que "no vemos a colectivos ni partidos exigir responsabilidades a la ministra responsable ni se ha presentado ninguna querella penal" por ese motivo.

En este sentido, Nieto ha asegurado que los fallos en estas pulseras responden, según ha dicho, a "motivos ideológicos o presupuestarios", pasando su coste de "en torno a 6.000 euros a cerca de 3.000 euros", y, en el caso de las nuevas, a un importe "ligeramente superior a 200 euros".

Para el consejero, "si uno quiere demostrar que se preocupa por las mujeres y por sus vidas, debería criticar con la misma intensidad todo lo que las afecta, tanto los problemas en el cribado de cáncer de mama como los fallos en la protección frente a la violencia de género".

Preguntado por las críticas de la oposición andaluza, que ha pedido la dimisión del presidente autonómico, Nieto las ha calificado de "tremenda hipocresía y absoluta falta de equilibrio". "Todavía hoy no sabemos a cuántas mujeres han afectado esos fallos de las pulseras. Tampoco si alguna ha muerto porque no funcionaron. Pero sí sabemos que fiscales, letrados y autoridades judiciales han señalado de forma sistemática los problemas en unos productos cuya falta de calidad ha dejado en evidencia la protección a las mujeres", ha expuesto.

Nieto ha insistido en que Juanma Moreno "ha asumido la responsabilidad" del caso del cribado de cáncer de mama, "ha aceptado la dimisión de la consejera y está poniendo sobre la mesa un plan radical de cambio para evitar que esto vuelva a ocurrir".