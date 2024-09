La Junta critica el "negacionismo" del PSOE-A sobre la "infrafinanciación" de Andalucía para "defender a Sánchez"

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP), ha criticado este martes el "negacionismo" que, en su opinión, ha desplegado el PSOE-A y su secretario general, Juan Espadas, en relación a la "infrafinanciación" que sufre Andalucía, para "defender" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en vez de a la comunidad autónoma.

Así lo ha venido a señalar la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, el día después de la ronda de reuniones que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantuvo este lunes con portavoces de los cinco grupos parlamentarios a propósito del encuentro que mantuvo el pasado viernes con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

Tras dicha reunión, Juan Espadas sostuvo que Andalucía no presenta actualmente un "problema de financiación", sino de "gestión" de los recursos que recibe la Junta, algo de lo que culpó al Gobierno de Moreno, como este martes ha vuelto a hacer el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, en una atención a medios en Málaga.

Carolina España ha considerado que Espadas debe de ser "el único andaluz que entiende que Andalucía no está infrafinanciada" y que "no reconoce que el Gobierno de Andalucía tiene un problema de infrafinanciación y que está recibiendo una financiación por debajo de la media".

"Justificar lo injustificable es difícil", ha añadido la consejera, que ha afeado a Espadas su "defensa absoluta de Pedro Sánchez y del sanchismo", tras lo que ha remarcado que la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista andaluza María Jesús Montero, cuando era consejera del ramo en la Junta, decía en el año 2018 que "la reforma del sistema de financiación no podía esperar, que Andalucía perdía ya más de 5.500 millones de euros", y reclamaba la puesta en marcha de "un fondo transitorio" de nivelación "para las comunidades que estaban recibiendo una financiación por debajo de la media", como la andaluza, entre otras cuestiones, según ha relatado Carolina España.

"NO SE PUEDE DEFENDER A ANDALUCÍA Y A SÁNCHEZ AL MISMO TIEMPO"

"Está claro que no se puede defender a Dios y al diablo, y no se puede defender a Andalucía y a Pedro Sánchez al mismo tiempo, es absolutamente incompatible", ha aseverado la portavoz de la Junta para continuar criticando que el PSOE-A "ha elegido ponerse al lado de Pedro Sánchez y defender al sanchismo en contra de Andalucía", y opinar que Espadas "se ha equivocado de todas, todas".

De igual modo, la consejera portavoz ha trasladado a preguntas de los periodistas su "impresión", a tenor de las declaraciones de los portavoces de los grupos de oposición tras sus reuniones con el presidente Moreno, que "la izquierda no está defendiendo a Andalucía", y que el PSOE en concreto "sigue a rajatabla el argumentario del sanchismo" para "decir que el cupo independentista es bueno para Andalucía, y que Andalucía no está infrafinanciada", algo que "no es real" y "no se lo cree nadie", según ha enfatizado.

En todo caso, la consejera ha destacado que el presidente de la Junta ha planteado a los portavoces de la oposición "una serie de reuniones sobre temas concretos que comenzarán la próxima semana", y ha querido dejar claro que desde el Gobierno andaluz seguirán "alzando la voz en el sentido de defender lo que consideramos que es justo para Andalucía, una financiación por lo menos que llegue a la media" de las comunidades autónomas, y "hablando con entidades, con la sociedad civil, para contarle los agravios que supone esta financiación singular para el independentismo" catalán.

En esa línea, la portavoz de la Junta ha subrayado que "no se ha roto" la "capacidad de diálogo y mano tendida" del Gobierno andaluz "en defensa de la igualdad y de los intereses de Andalucía", y ha defendido que el actual es "un momento importante" en el que "deberíamos estar todos juntos para reclamar lo que es de justicia para Andalucía".

Ha lamentado que, sin embargo, "hay personas, instituciones y partidos que se están plegando al argumentario sanchista, y que prefieren defender a Pedro Sánchez antes que defender a Andalucía", convirtiéndose en "negacionistas de la infrafinanciación o de los agravios a Andalucía".

Finalmente, Carolina España ha lamentado que "algunos partidos que han sido importantes en Andalucía, y han sido partidos de Estado, se acaban convirtiendo en una traba, en un obstáculo a los intereses" de esta comunidad autónoma, y ya no sólo "es que no defiendan Andalucía", sino que "hablan en contra y votan en contra" de esta comunidad, de reclamaciones como la del referido fondo de nivelación transitorio, según ha criticado para concluir.