La Junta y CTA estudian nuevas líneas de cooperación para impulsar la innovación en Andalucía

Reunión del consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, con la cúpula de CTA. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha mantenido una reunión en la sede de CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, con el presidente de esta fundación, Beltrán Pérez, y su equipo directivo para exponerles el plan de trabajo de la Consejería en esta nueva legislatura y analizar oportunidades de cooperación en el impulso a la I+D+i.

En una nota de prensa, Paradela ha señalado la visión integradora de las áreas que aglutina su departamento que "responde a la necesidad de conectar directamente el conocimiento y la ciencia con la empresa y, de manera singular, con la industria, y obtener así una potente herramienta para la transformación de Andalucía".

"El objetivo es ambicioso. Queremos convertir Andalucía en el gran espacio europeo donde el conocimiento generado en las universidades se transforme en innovación, la innovación en industria, la energía en ventaja competitiva y todo ello en inversión, empleo y prosperidad".

En este sentido, el consejero ha detallado que uno de los retos para estos próximos años es "convertir la innovación en un rasgo estructural de nuestra economía y conseguir que la inversión en I+D+i se incremente hasta el 2% del PIB". Para ello, la consejería seguirá avanzando en afianzar el ecosistema de innovación andaluz y su conexión con las empresas, "un objetivo en el que corporaciones como CTA son un aliado clave".

Paradela ha detallado algunos de los instrumentos y medidas que el Gobierno andaluz despliega para respaldar la innovación en la región y se ha referido, entre otros, a los programas de Compra Pública de Innovación, como la de eCity en Sevilla TechPark, el Plan Andalucía Región Inteligente 2030 o el programa InnovaAndalucía, que cuenta con un presupuesto global de 59 millones, además de ayudas a clústeres o a proyectos de innovación empresarial.

Por su parte, el presidente de CTA, Beltrán Pérez, subrayó que "CTA comparte plenamente el objetivo de consolidar a Andalucía como un referente en innovación" y ofreció el apoyo de CTA a la Consejería en esta nueva legislatura. En concreto, subrayó la experiencia de CTA en cooperación público-privada como entidad colaboradora de las administraciones públicas, así como su trayectoria y capacidad de apoyo de procesos de Compra Pública de Innovación (CPI).

"La colaboración entre la Administración, las empresas y los agentes del conocimiento es clave para acelerar la transferencia de tecnología y convertir la innovación en oportunidades de crecimiento y empleo", subrayó Pérez.

El consejero quiso explicar con detalle el plan de trabajo de la nueva Consejería para este mandato para establecer un marco de diálogo y colaboración, al igual que está haciendo con otras entidades del ecosistema. Además de mantener un encuentro con el presidente de CTA, también se reunió con el nuevo director general, Leonardo Bueno, y su equipo directivo.

En sus 20 años de trayectoria, CTA ha mantenido una fluida colaboración con la Junta de Andalucía canalizada a través de la Consejería con las competencias de innovación en cada legislatura. En la actualidad, CTA está contratada por la Junta de Andalucía como entidad colaboradora en las líneas de subvenciones 3 y 4 del programa InnovAndalucía de ayudas para el fomento de actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico, un programa que depende de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.