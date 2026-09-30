La Junta defiende su "apuesta incuestionable" por las universidades públicas en un curso "de récord"

El consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, interviene en la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha defendido la "apuesta incuestionable e indiscutible" del ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno por las universidades públicas en el marco del inicio del curso 2026/2027 con "cifras récord en ofertas, acceso y financiación". En su primera intervención en el Pleno con la cartera de universidad ha defendido el legado de su antecesor, José Carlos Gómez Villamandos, y ha apostado por "la continuidad de las reformas que emprendió".

En este sentido, ha explicado que el curso que cuenta con 250.000 estudiantes matriculados, 1.622 plazas creadas en las 1.550 enseñanzas ofertadas en toda la comunidad. Las 10 universidades públicas de Andalucía concentran más del 86% de las plazas y el 90% de las enseñanzas o titulaciones.

"La Junta ha realizado un gran esfuerzo financiero para desarrollar con las máximas garantías una programación adaptada a las demandas del entorno socioeconómico y del mercado laboral, que busca reforzar la cualificación en sectores estratégicos y mejorar la empleabilidad del alumnado", ha destacado este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz.

En esta línea, ha defendido que desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta "se han creado 3.000 plazas de nuevo ingreso y un 33% más de recursos a las universidades públicas". Paradela ha recordado el anuncio del presidente de la Junta de una subida de 120 millones de euros más en la asignación a las universidades públicas andaluzas en el presupuesto de 2027.

"Hay que recordar que la LOSU establece como objetivo una inversión compartida por parte de las administraciones del 1% del PIB para el sistema público universitario. Pues bien, en Andalucía solo con la aportación de la Junta rozamos ese porcentaje y según alguna fuente ya lo alcanzamos", ha subrayado.

Sobre la situación financiera de las universidades ha remarcado "el compromiso de seguir avanzando de manera consensuada con la propia comunidad universitaria, teniendo en cuenta los recursos y también los resultados". En esta línea, ha destacado la creación de la Dirección General de Financiación, Infraestructura y Recursos Universitarios, cargo asumido por María Pérez.

"Nuestro objetivo es evaluar y analizar en detalle los resultados de estas transferencias para optimizar la planificación y garantizar una financiación eficiente y sostenible", una tarea en la que también estará presente un grupo técnico de trabajo integrado por gerentes de las universidades y técnicos de la consejería "cuyas primeras conclusiones conoceremos en este último trimestre del año".

En paralelo, el consejero ha anunciado que durante la presente legislatura se va a retomar la tramitación parlamentaria de la Ley para el Avance de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación en Andalucía, Ley Activa, la principal reforma normativa del Sistema Andaluz del Conocimiento, "cuya aprobación no llegó a término debido a la convocatoria de elecciones".

Paradela ha puesto en valor los acuerdo alcanzados con el personal universitario y ha afirmado que "se han cumplido todos los compromisos" como el reconocimiento de la carrera horizontal del personal administrativo y el carácter anual en las convocatorias de complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador PDI.

"Tenemos la determinación de convertir a Andalucía en un referente de investigación e innovación de vanguardia a nivel europeo", ha subrayado al mismo tiempo que ha anunciado la definición de un calendario estable de convocatorias y líneas específicas de incentivos en IMAX-DEMASY con el objetivo de apoyar la investigación científica.

"Durante la pasada legislatura transferimos a nuestras universidades más de 250 millones de euros entre líneas de ayuda y respaldo a diferentes proyectos. Y antes del final de año lanzaremos las últimas convocatorias pendientes que permitirán activar cerca de 80 millones de euros en investigación y transferencia para la adquisición", ha explicado.

LA OPOSICIÓN LAMENTA LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES

Los grupos de la oposición han puesto el foco en la situación financiera de las universidades, haciendo referencia a los 44 millones de déficit de los centros públicos, y han lamentado el "modelo orientado al deterioro" del sistema para "favorecer a la privada".

En este sentido, el diputado del PSOE-A, Josele Aguilar, ha defendido que durante la etapa socialista la Junta "destinaba más porcentaje de PIB y del presupuesto" a las universidades públicas. "No haga trilerismo con las cifras", ha remarcado a la par que ha señalado que Andalucía es "la tercera en la cola en inversión por alumno".

"Si todas las universidades empeoran a la vez, el problema es de financiación y no de gestión", ha afirmado Aguilar que ha criticado que la Junta de Andalucía haya aprobado cuatro universidades privadas en los últimos años "alguna con todos los informes en contra".

Ante esta situación ha pedido un plan de infraestructura plurianual "con cargo a los presupuestos de la junta", la ampliación de plazas públicas, "especialmente en carreras sanitarias", más plazas públicas en residencias de estudiantes y la estabilización del profesorado.

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha insistido en que a las universidades públicas "les falta dinero" y ha acusado a la Junta de "incumplir la ley" por no alcanzar el 1% de inversión respecto al PIB.

Asimismo, ha sido muy crítico con la situación de las infraestructuras universitarias y los problemas que tienen los estudiantes para estudiar por la crisis de la vivienda. "La gente se está endeudando para estudiar, la privada crea clientes", ha señalado.

En este diagnóstico ha coincidido la parlamentaria de Por Andalucía, Esperanza Gómez, quien ha advertido de la "cronificación" del déficit de las universidades que "pone en peligro la defensa de la universidad como ascensor social".

"¿Cómo podemos empezar el curso universitario con normalidad cuando las universidades te dicen que su financiación no cubre siquiera los gastos estructurales?", ha remarcado.

Por otro lado, la diputada de Vox, Clotilde Salvador, ha puesto en valor la gestión de la Junta aunque ha pedido "más financiación y acelerar el camino iniciado".

"Formamos parte de este Gobierno precisamente para impulsar una universidad pública de calidad, exigente, con una prueba única de acceso para toda España, conectada con el sector empresarial, que retenga el talento y liberada de cualquier amago de adoctrinamiento", ha señalado.

En este sentido, la diputada del PP-A, Jessica Trujillo ha criticado "la visión profundamente ideológica que tiene la izquierda de las universidades" y ha criticado las protestas estudiantiles que provocaron la suspensión del acto de apertura del curso en la UPO con la presencia de Paradela.

Asimismo, ha defendido que la Junta de Andalucía "está atendiendo las demandas de los rectores" y ha instado a todos los actores implicados a "hacer su parte para que las universidades funcionen".