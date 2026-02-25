Junta defiende que su inversión sanitaria crece un 61% ante 34,7% estatal e ironiza si "blindaje se mide con más gasto"

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este miércoles en su comparecencia ante el Pleno del Parlamento. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz ha enarbolado este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía que la inversión sanitaria de la Junta de Andalucía ha crecido un 61%, dato que ha contrapuesto a la media estatal, que ha cuantificado en un 34,7%, por lo que ha ironizado con esa comparativa para preguntarse si "ahí es dónde se empieza a medir el blindaje, con más inversión o con menos".

En una comparecencia sobre blindaje de los servicios públicos a petición del Grupo Socialista ha hecho Sanz igualmente un retrato de la actual situación de la sanidad pública, materia en la que ha centrado su comparecencia, para indicar que si los socialistas en su último año de gestión al frente de la Junta de Andalucía registraron un gasto de 1.171 euros por habitante, cifra que ha dicho que era 142 euros por debajo de la media española, en la actualidad es de 1.887 euros por habitante.

El consejero de Sanidad ha sostenido entonces que "por primera vez estamos por encima de la media nacional" en gasto sanitario per cápita y ha cuestionado al Grupo Socialista si ocupando "el farolillo rojo era su manera de blindar la sanidad".

"Les digo que sólo es posible el blindaje cuando hay una apuesta presupuestaria", ha dicho Sanz antes de presentar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) como "la mayor organización del sur de Europa" con un presupuesto de 16.265 millones.

Ha asegurado Sanz que "todas las comunidades autónomas se enfrentan a los mismos retos", donde ha señalado aspectos como "un cambio de paradigma" a partir de los cambios sociodemográficos con un aumento de la demanda asistencial en Atención Primaria y hospitalaria, además de un crecimiento de un 16% de la población mayor de 65 años en los últimos ocho años para representar ya un 20% de la población total, cota que son cuatro puntos más que en 2018.

Le ha recriminado al PSOE que sus gobiernos dedicaron un 5% del presupuesto sanitario a conciertos con la sanidad privada, cuando "hoy este Gobierno no llega al 3,4%", y ha defendido un aumento de los profesionales sanitarios, con 30.000 más que en la etapa socialista, además de blandir que "se ha avanzado en sus condiciones laborales".

"El sistema ha ganado en tamaño y estabilidad", ha proclamado el consejero de Sanidad, quien ha asegurado tener "7.000 médicos más que en 2018" y que los procesos de estabilidad han conducido a "casi 59.000 plazas fijas", antes de apelar a la mejora de la retribución a partir de conceptos como la jornada complementaria y la continuidad asistencial.

Ha asegurado que en estos momentos la media de citas en Atención Primaria es de 35 pacientes por médico, en línea con el pacto alcanzado con el sector, mientras que en el caso de Pediatría es de 23, dos pacientes por debajo de lo acordado.

Ha presumido el consejero de Sanidad de disponer de 100 nuevas infraestrcuturas sanitarias, de invertir más de 2.000 millones de inversiones y concluir que el sistema "sí se blinda dotándolo de más profesionales", mientras ha blandido que habrá 69 nuevas infraestructuras entre el final de 2025 y este 2026, así como que todas las provincias dispondrán de un robot de cirugía Da Vinci, cuando al momento de llegar a la Junta "Huelva y Jaén no tenían".

"Cuando digo el blindaje del servicio público es la equidad en el acceso, en el tratamiento y en el diagnóstico", ha proclamado el consejero de Sanidad como ingredientes de la receta de la gestión sanitaria de la Junta.

PSOE-A: EL GOBIERNO DEL PP-A HA ACTUADO "COMO EL CABALLO DE ATILA"

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha comenzado su intervención reivindicando el valor de lo público, que "se construye desde la política", según ha subrayado, y al hilo ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de haber pasado por los servicios públicos "como el caballo de Atila" y de haberlos puesto "en venta".

"Han convertido nuestros derechos en negocio, y los servicios públicos no deberían ser un privilegio, sino una condición mínima exigible a cualquier gobierno decente", ha espetado la diputada del PSOE-A al consejero, a quien también ha reprochado que en Andalucía se dan "los peores servicios sanitarios de España, y lideramos los peores indicativos sanitarios".

En esa línea, ha advertido de que "hay 500.000 niños sin pediatra en Andalucía" y desde la Junta "han despedido a 18.000 profesionales", así como ha denunciado que la comunidad autónoma está "a la cola de gasto sanitario", y "hay dos millones de andaluces perdiendo la salud y la vida en las vergonzosas listas de espera de Moreno Bonilla".

Asimismo, Férriz ha subrayado que Andalucía "también encabeza el ranking de las listas de espera en dependencia y en valoración del grado de discapacidad", y ha preguntado al consejero "si le parece normal que haya que esperar casi dos años para recibir la ayuda a la dependencia que te corresponde por ley".

Tras afear también al Gobierno andaluz la situación del acceso a la vivienda en Andalucía, donde "comprarse" una "es imposible" para la mayoría, la representante del PSOE-A ha agregado que "si hay un servicio público en el que se han cebado" los 'populares' desde la Junta es "en el destrozo" de la educación pública, donde "han cerrado 2.758 aulas públicas de Infantil y Primaria" desde gobiernan la Junta, mientras que "han incrementado 1.100 millones de euros" la financiación a la concertada, según ha criticado antes de acusar al Ejecutivo de Juanma Moreno de no haber dejado "títere con cabeza en la educación pública".

Asimismo, la portavoz socialista ha criticado la labor de la Junta en materia de Formación Profesional (FP) y de universidades públicas, a las que "llevan años atacando y asfixiando económicamente" porque "les estorban y molestan", ha afirmado antes de señalar además que el Gobierno del PP-A se ha dedicado a utilizar Canal Sur "para desinformar, manipular y difundir propaganda".

Ángeles Férriz ha concluido espetando al consejero de Presidencia que desde el Gobierno del PP-A en la Junta "ni han blindado ni han fortalecido ni han garantizado" los servicios públicos, sino que "lo que han hecho es venderlos", según ha sentenciado.