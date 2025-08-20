La Junta defiende las "mejoras" aplicadas en las condiciones laborales y los recursos materiales del personal del Infoca

Imágenes del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Tarifa . A12 de agosto de 2025. en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reivindicado este miércoles las "mejoras" que se han realizado tanto en las "condiciones laborales" del personal del Plan Infoca --dedicado a la lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma-- como de los "recursos materiales que disponen" dichos trabajadores.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa consultadas por Europa Press al hilo de una movilización por las condiciones de los bomberos forestales del Infoca convocada este miércoles en Cádiz a la que se han sumado representantes políticos del PSOE-A y Adelante Andalucía.

Desde la Junta niegan "categóricamente" que el Plan Infoca "no esté preparado". "Todo lo contrario, puesto que se han realizado mejoras tanto en las condiciones laborales de su personal como de los recursos materiales que disponen", han añadido las mismas fuentes, que han defendido que "se está cumpliendo con muchas reivindicaciones históricas de los trabajadores; entre ellas, el proceso pactado con los representantes sindicales para que los efectivos de extinción trabajen todo el año tras su incorporación en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y se sigue trabajando con los sindicatos en el concepto de la antigüedad".

Además, desde la Consejería de Interior remarcan que el dispositivo del Plan Infoca cuenta esta campaña "con los mejores medios y tecnología de la historia", de forma que, en materia de vehículos, "se ha renovado toda la flota destinada al transporte de personal", con 282 nuevos vehículos con un presupuesto de 20 millones de euros en cuatro años, y "en dos legislaturas se ha renovado las autobombas en un 75%, con una inversión de 25,4 millones de euros".

Las mismas fuentes han agregado que el Gobierno de Juanma Moreno encontró en 2019, a su llegada a la Presidencia de la Junta tras la etapa de gobierno del PSOE-A, "una flota muy envejecida, técnicamente obsoleta y exiguos sistemas de seguridad".

En cuanto al presupuesto del operativo, desde el Gobierno andaluz han subrayado que este año ha experimentado un "incremento significativo" --de un 6% más, 14 millones de euros--, pasando de los 243 millones de 2024 a los 257 para el presente ejercicio. De ellos, 111 millones (43,2%) se destinan a la extinción y 146 (56,8%) a prevención, han precisado las mismas fuentes.

"EL MAYOR PRESUPUESTO DE LA HISTORIA" DEL INFOCA

Así, el Plan Infoca cuenta este año "con el mayor presupuesto de su historia y con 4.700 profesionales con los mejores medios y tecnología", defienden desde la Junta.

Desde la Consejería que dirige Antonio Sanz niegan que el dispositivo esté "incompleto y sin eventuales", y frente a ello replican que "incluso se están cubriendo la bajas y excedencias de personal laboral temporal para cubrir los puestos reservados a su titular recurriendo a la bolsa", y agregan que "a ello se han destinado 3,7 millones de euros".

También apuntan que "se están tramitando movilidades de personal para cubrir tantos los puestos vacantes como los puestos desocupados reservados a su titular, a medida que llegan las solicitudes y de forma continuada".

Igualmente, sostienen que el dispositivo "cuenta con los medios suficientes para atender la campaña 2025". "Ya se han suministrado y se siguen suministrando equipamientos contratados como ropa ignífuga, equipos de protección individual --botas de extinción--, zahones anticorte, zahones ignífugos, cascos, arcones portaherramientas, suministro de repuesto y recambios de maquinaria ligera 'Stihl' y de maquinaria 'Husqvarna', material de ferretería, construcción y droguería para el mantenimiento de las instalaciones; avituallamiento, agua embotellada, bolsas de gran capacidad", han abundado desde la Junta.

Además, "también se han contratado helicópteros y aviones anfibios, accesorios para cascos, retardante a largo plazo, fruta deshidratada, comprimidos energéticos, cinturones de posicionamiento para vehículos, el alquiler de módulos prefabricados, así como también de neumáticos, retardante a corto plazo, gafas y cubregafas y camisetas serigrafiadas", indican las mismas fuentes.

Por otro lado, sobre los conductores de vehículos contra incendios (VCI), desde la Consejería han apuntado que "existe un procedimiento operativo para estos trabajadores y se cumple", así como aclaran que "cuando se dirigen en solitario al incendio deben hacerlo acompañando a otro recurso operativo, usualmente un Grupo Especialista".

Por otro lado, afirman que no es cierto que no haya concurso de promoción y traslado, y al respecto agregan que, "con fecha 30 de abril de 2025, y tras más de tres años sin convocarse", se publicó "la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía por la que se ordena la publicación del concurso de traslado y promoción para la cobertura interna de vacantes de las anualidades 2022, 2023 y 2024 en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales y otras emergencias ambientales de Andalucía".

"Se tramitará a lo largo del verano y se resolverá finalizado octubre para evitar movilidades masivas y consiguiente afección operativa", han precisado las mismas fuentes al respecto.

Sobre los vehículos, y en cuanto a furgonetas y todoterrenos, desde la Consejería indican que "el peso en las furgonetas está controlado, puesto que se realizaron pesadas certificadas por técnicos de ITV, y están utilizándose con un máximo de siete trabajadores cuando están homologadas para nueve personas, por lo que no se incumple ninguna normativa".

"De hecho, se ha implantado un procedimiento operativo específico para el manejo y uso de estos vehículos destinado a optimizar su utilización segura tanto en desplazamiento como en la carga y descarga de material y herramientas", agregan desde el Gobierno andaluz.

ESTADO Y RENOVACIÓN DE CASCOS DE SEGURIDAD

Por otro lado, las mismas fuentes han señalado que la empresa fabricante y suministradora de cascos Drager --del modelo Sicor-- "aportó certificado indicativo de que este material no caduca simplemente por el paso del tiempo, sino por los desperfectos y desgaste que pueda tener con el uso".

"Así lo reconoce el Inspector del Trabajo en su informe del 2 de junio 2025 en relación con la Inspección de julio 2024 requerida a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua (Amaya)", han abundado desde la Junta, desde donde señalan que, "al igual que los cascos 'Sicor', los nuevos cascos MSA no caducan simplemente con el paso del tiempo, tal como certifica expresamente el fabricante".

Con todo, "hay una planificación aprobada que se está cumpliendo para la renovación de este material y, además, EMA Infoca está trabajando en un procedimiento de inspección y certificación anual de los cascos y sus accesorios, de forma que se renueven anualmente aquellas unidades que no superan la inspección", han aclarado desde la Consejería de la Presidencia para finalizar.