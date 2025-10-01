La Junta destaca el "papel catalizador" de la cohesión social de las 1.500 fundaciones con actividad en Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante la inauguración de la novena edición del Foro de Fundaciones y Sociedad Civil Demos 2025. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRES) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado este miércoles el papel catalizador de la cohesión social de las 1.500 fundaciones que tienen actividad en Andalucía.

Durante la inauguración de la novena edición del Foro de Fundaciones y Sociedad Civil Demos 2025, ha apuntado cómo desde el Gobierno andaluz se impulsan las condiciones "para que cada vez haya más empresas y, sobre todo, empresas más cercanas a la sociedad, porque hoy, el impacto social forma parte del crecimiento de nuestro tejido productivo".

Por eso es clave, ha insistido, "que instituciones, empresas y fundaciones vayamos de la mano. Porque juntos multiplicamos el impacto, derribamos muros y reducimos desigualdades".

AGENCIA MOODY'S

La consejera ha llegado a este evento una vez que la agencia internacional de rating Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, que pasa de Baa2 a A3 con perspectiva estable, lo que la sitúa "por primera vez" en el mismo nivel que el Tesoro de España.

Esta mejora de la calificación crediticia de Andalucía supone "un espaldarazo a la estrategia" del Gobierno de Juanma Moreno y "permitirá mejorar las condiciones de acceso de Andalucía a la financiación de la deuda en los mercados".

España ha celebrado este "gran hito para Andalucía" y ha destacado que Moody's "pone en valor la buena gestión de las finanzas de la comunidad, la disciplina fiscal-presupuestaria, y la óptima gestión de los recursos financieros públicos".