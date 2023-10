Junta dice "estar volcados" en ejecutar "lo antes posible" el Bono Alquiler Joven y PSOE lamenta que "van tarde y mal"

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado este jueves en comisión parlamentaria que la Junta de Andalucía "está volcada para que el Bono Alquiler Joven se ejecute lo antes posible" y que siguen "resolviendo y trabajando", mientras que el socialista Manuel Enrique Gaviño ha lamentado que esta ayuda "se haya convertido en un problema para 17.000 jóvenes de Andalucía", porque "van tarde y mal".

Así, durante su intervención, Gaviño ha preguntado las razones por la que Andalucía es la comunidad que "está teniendo más problemas para la gestión de esta ayuda después de 22 meses de haberse publicado el decreto, después de que hayan adquirido un programa informático costosísimo y con el agravio de ver que los demás jóvenes de otras comunidades autónomas ya están cobrando las ayudas".

"Empezaron once meses tarde y ya llevan otros once meses intentando resolver estas ayudas. Ahora les vienen las prisas cuando les quedan dos meses para ejecutarlas y cuando los jóvenes les vuelven a anunciar manifestaciones delante de su consejería y de las delegaciones territoriales", ha manifestado Gaviño, quien ha añadido que "es normal que los jóvenes les hablen de secuestro de su dinero".

Además, el diputado socialista ha agregado que es también "normal que haya quien piense que ustedes, en su estrategia de confrontación con el gobierno de España, no ejecutan estas ayudas para no conceder ningún beneplácito al gobierno de Pedro Sánchez", que "es normal que los 17.000 jóvenes andaluces estén desesperados y vayan a manifestarse de nuevo el próximo lunes" y que "piensen que el Gobierno de Moreno Bonilla no apuesta por los jóvenes porque ustedes no han puesto ni un euro para complementar esos 70 millones".

Así, ha dicho a la consejera que lo que ha conseguido es que la

ayuda del bono joven de alquiler "pierda todo su sentido y en vez de una ayuda se haya convertido en un problema para 17.000 jóvenes de Andalucía", al tiempo que ha insistido en que "van tarde y mal".

En respuesta a esta afirmaciones, la consejera se ha referido al plan de choque para agilizar la tramitación del Bono Alquiler Joven, puesto ya en marcha, y al que ya se refirió la semana pasada en el Pleno, toda vez que ha insistido en que "se van a incorporar 57 funcionarios interinos de refuerzo a las delegaciones territoriales con dedicación exclusiva a la gestión del bono". Y sobre la alusión a la situación en otras comunidades autónomas, la consejera ha apuntado que Gaviño "no tienen los datos certeros".

"La Junta de Andalucía está volcada para que el Bono Alquiler Joven se ejecute lo antes posible", ha defendido Díaz, quien ha subrayado que el plan de choque "no es la primera ni la única medida puesta en marcha para este fin por el Gobierno", puesto que "se han adoptado medidas que han permitido una mayor agilidad en la tramitación de la ayuda", de la que ya se han tramitado "cerca del 50% de las solicitudes con crédito, lo que supone más de 5.000 expedientes, de los que más de 4.200 tienen propuesta definitiva favorable".

De este modo, Rocío Díaz ha reconocido que "van lentos", pero ha defendido que siguen "resolviendo y trabajando para canalizar cuanto antes esta ayuda a los más jóvenes", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez les debería haber escuchado "no solo a Andalucía sino a todas y a cada una de las comunidades autónomas que planteamos reclamaciones por la enorme complejidad del procedimiento establecido en el Real Decreto y a la necesidad de aplicar y de implantar una única aplicación unificada e informática a nivel nacional para agilizar".

"Está en el empeño de esta consejería, de esta consejera y de todo su personal que esto sea una realidad cuanto antes y trabajamos día a día para que sea efectiva ese pago del Bono Alquiler Joven", ha finalizado la titular de Vivienda.