Junta abre la cafetería del Centro Participación Activa de San José de la Rinconada (Sevilla) con más de 4.050 mayores

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, en la inauguración de la la cafetería del Centro de Participación Activa (CPA) de San José de la Rinconada (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, ha inaugurado este jueves la cafetería del Centro de Participación Activa (CPA) de San José de la Rinconada (Sevilla) Pablo Picasso de la que se podrán beneficiar un total de 4.053 personas mayores socias y usuarias del CPA.

Según ha señalado la Junta en una nota, la apertura de este nuevo servicio de cocina y repostería "viene a cubrir una de las principales demandas de las personas usuarias del centro". Cava ha destacado que, a la activación por parte de la Junta de Andalucía de este servicio de cafetería, "se suman las distintas mejoras emprendidas por parte del Gobierno andaluz a fin de ofrecer un espacio amable, adaptado a las necesidades reales de los usuarios".

En este sentido, ha puntualizado que para el ejecutivo andaluz las personas mayores son "el eje de todas sus políticas y, por ello, implementa en toda la provincia un modelo de atención centrado en las personas que favorezca la participación y luche contra la soledad no deseada".

Por ello, Cava ha destacado las inversiones destinadas por parte de la Junta de Andalucía a la" mejora constante y adaptación a las necesidades de la población de los distintos Centros de Participación Activa de Sevilla, enfocadas siempre a fomentar su participación en sociedad y el bienestar del mayor".

Asimismo, la responsable de Inclusión Social en la provincia ha resaltado que la dotación por parte de la Junta de Andalucía del nuevo servicio de cafetería en el CPA de San José de la Rinconada "parte del compromiso de ofrecer menús saludables y accesibles que ayuden al bienestar diario de nuestros mayores". Además, se presentan como "espacios idóneos para fomentar la convivencia, ofreciendo un punto de encuentro diario que permite evitar o paliar situaciones de soledad no deseada".

Por otro lado, ha indicado que esta cafetería cuenta con "precios más económicos para los usuarios y precios especiales de menú diario para las personas mayores que disponen de la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, facilitando así el acceso a una alimentación equilibrada sin suponer un gasto excesivo". De esta forma, se ofrecen menús con precios especiales con esta tarjeta, en la modalidad verde a 5,61 euros y en la modalidad Oro a 2,80 euros.

Cava ha reseñado que en el centro se ofrece la posibilidad de participar en multitud de talleres que se desarrollan a lo largo del año, como danza y expresión corporal, taichi, bailes, movilidad articular, teatro, pintura al óleo, corte y confección, sevillanas o taller de memoria, entre otros. Asimismo, ofrece servicios de quiropodia básica, de asesoría jurídica y peluquería. Desde este jueves, también el servicio de cafetería.

La puesta en marcha de la cafetería del CPA de San José de la Rinconada Pablo Picasso se suma a la apuesta de la Junta de Andalucía por la adecuación y licitación del servicio de cafeterías en todos los centros de participación activa de la provincia.

"En los dos últimos años el Gobierno de Juanma Moreno ha mejorado o puesto en marcha un total de 15 cafeterías en distintos centros de la provincia", ha destacado. En Sevilla capital, las de los CPA de Triana, Ciudad Jardín, Macarena, Cerro del Águila, Casco Antiguo y Heliópolis. En la provincia, en Osuna, Lebrija, Carmona, Utrera, Dos Hermanas, Arahal, Lora del Río, Camas y desde este jueves San José de la Rinconada.