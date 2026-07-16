La junta directiva de CEA respalda por unanimidad la candidatura de Garamendi para continuar al frente de CEOE

Imagen del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de la CEA. - CEA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha expresado su respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi para su reelección como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la próxima Asamblea General Electoral que se celebrará el próximo 1 de octubre.

A propuesta del presidente de CEA, Javier González de Lara, la Junta Directiva de CEA ha destacado la labor desarrollada por el presidente de CEOE durante los últimos años al frente de la organización empresarial española, poniendo en valor su capacidad para fortalecer la unidad del tejido empresarial, reforzar el papel de las organizaciones territoriales y sectoriales y consolidar una interlocución sólida con las administraciones públicas en defensa de la empresa, según ha señalado la Confederación andaluza en una nota de prensa.

CEA considera así que la continuidad de Antonio Garamendi al frente de CEOE contribuirá a seguir impulsando una organización fuerte, cohesionada y representativa, capaz de afrontar con garantías los desafíos económicos y sociales que afectan a las empresas españolas en un contexto especialmente incierto, así como su compromiso para continuar defendiendo un entorno más favorable para la inversión, la actividad empresarial y la creación de empleo.

En este sentido, la Junta Directiva ha reiterado la importancia de seguir situando en el centro del debate cuestiones estratégicas para la competitividad, como la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, una fiscalidad que favorezca el crecimiento empresarial, el fortalecimiento de la industria, la disponibilidad de infraestructuras y energía competitiva, la reducción del absentismo laboral y la atracción y fidelización del talento.

Asimismo, CEA ha subrayado la necesidad de continuar reforzando el papel de CEOE, junto con Cepyme, como la voz unitaria de las empresas españolas, desde el diálogo, la independencia y la responsabilidad institucional, representando los intereses de empresarios, autónomos y pymes de todos los territorios y contribuyendo al progreso económico y social de nuestro país.