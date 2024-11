Junta ejecuta el 68% del Presupuesto 2024, un 2% más que en 2018, y la oposición teme que deje 5.000 millones sin gastar

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía que la ejecución del Presupuesto en vigor, el de 2024, que partió de un crédito inicial de 46.753,22 millones de euros, es de un 68,2%: de esa cifra de partida se han gastado 31.905 millones contabilizados a septiembre de este año.

Ese dato lo ha comparado con la última ejecución de un presupuesto parte de un gobierno socialista, con septiembre de 2918, para decir que entonces fue de un 66%, dos puntos inferior a la de hoy día.

Frente a este argumento de la consejera y portavoz del Gobierno andaluz la oposición le ha avisado, como ha hecho la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, de que "este año le van a sobrar más de 5.000 millones", así como ha planteado que a estas alturas del ejercicio presupuestario, en el último trimestre del año, la Junta de Andalucía tiene "casi 18.000 millones por ejecutar y estamos en noviembre", por lo que ha ironizado sobre "ese ritmo asombroso".

España ha planteado a la Cámara autonómica que evaluar el ritmo de gasto del presupuesto 2023, de un ejercicio ya cerrado, es más fidedigno que desmenuzar 2024 cuando "ya conocen que el mejor ritmo de ejecución es los tres últimos meses del año".

Se ha explayado la consejera con información de los ingresos y gastos del Presupuesto 2023, del que ha dicho que las obligaciones reconocidas son de un 98,3% y que en 2018 fue de un 97%, aunque ha precisado que en 2023 "se reconocieron obligaciones por 11.135 millones de euros más que en 2018, un 33% más". Ha recordado que se presentó en 2023 un Presupuesto de 45.603 millones de euros y se han ejecutado 44.840 millones.

En el caso de los fondos europeos ha dicho que las obligaciones reconocidas al cierre de 2023 fueron de 3.292 millones de euros, una ejecución del 78%, para afirmar que "nunca se había conseguido ejecutar una cifra tan elevada en solo un año". "Son 2.362 millones de euros más que en el año 2018, un 253% más que cuando llegamos al Gobierno", ha continuado argumentando en ese sentido.

"Hemos agotado hasta el último euro de fondos europeos del marco operativo 14-20 asignados para FEDER y Fondo Social Europeo", ha afirmado España, antes de quejarse de haber adelantado una inversión de 600 millones en fondos estructurales en 2023 del Marco 2021-2027, que no les ha reembolsado la UE por unas diferencias entre ministerios.

Con las obras hidráulicas ha hablado también de "un hito que jamás se había alcanzado en la historia de Andalucía", en 2023, con 156 millones comprometidos con un crédito inicial de 139 millones, y concluir que es una ejecución del 112,7%. Ha dicho que la ejecución en 2018 fue de 28 millones de euros. A septiembre del 24 ha hablado de más de 250 millones comprometidos, el 82% del presupuesto.

Ha hablado de un gasto en personal en 2023 de un 5,16% más de lo previsto, para llegar a un importe de 14.806 millones de euros, y que en personal sanitario se gastaron 1.887 millones más que en 2018.

En el caso de los ingresos de 2023 la consejera ha defendido un reconocimiento de ingresos que fue de 35.755 millones y una ejecución del 103%. En IRPF ha dicho que la ejecución superó el 100% para unos ingresos que fueron de 7.971 millones de euros.

PSOE-A REPROCHA A LA JUNTA SU "PROBLEMA DE GESTIÓN"

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Alicia Murillo ha reprochado al Ejecutivo andaluz que tiene "10.000 millones de euros sin ejecutar" correspondientes a los dos primeros años de gobierno del PP-A con mayoría absoluta --2022 y 2023--, y ha insistido en criticar que Andalucía tiene ahora "los peores servicios públicos que hemos tenido nunca" por "un problema de gestión, no de financiación", según ha aseverado para remarcar que "lo que no funciona" en esta comunidad es el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "y su gobierno".

Además, la parlamentaria socialista ha señalado que "lo que peor ejecutan" desde la Junta "son los ingresos finalistas del Gobierno de España", de los que "el año pasado se dejaron sin ejecutar más de 2.000 millones de euros", según ha advertido Alicia Murillo.

La diputada del Grupo Vox en Andalucía Cristina Jiménez ha equiparado la comparecencia de la consejera de Economía con "una entrevista en la que uno contesta lo que le da la gana", antes de recordarle que los dos hitos de un Presupuesto son su elaboración y la rendición de cuentas.

Jiménez ha dicho que las obligaciones reconocidas llegan en estos momentos a un 65,8%, para hablar de que "tienen 19.000 millones sin ejecutar" y que en el caso de los fondos europeos "los porcentajes de ejecución de los marcos ninguno llega al 50%".

La diputada de Vox ha hablado de "continuismo político" en comparación con la gestión del PSOE, de manera que "cada vez se parecen más como dos gotas de agua".

Inma Nieto ha replicado a la consejera que "le deben una explicación a los andaluces sobre por qué no se gastan el dinero que tienen", por lo que se ha remitido a la ejecución presupuestaria del año pasado para indicar en este sentido que "4.600 millones le sobraron en 2023", y ha puesto como ejemplo los 907 millones que no gastó la Consejería de Agricultura en 2023 o los 647 millones de Educación. "No tiene defensa que no movilicen el dinero", ha afirmado.

La portavoz de Por Andalucía ha sostenido que el actual Gobierno andaluz "tiene dinero, transferencias, financiación de fondos europeos extraordinaria, pero no tienen proyecto para Andalucía", convencida de que "gestionan muy mal" y de que "su modelo no responde al interés general" y concluir que "estos datos no son para presumir, no mejora en los índices sociales y económicos".

Frente a estas críticas, el diputado del PP-A Juan Antonio Márquez ha defendido que las cuentas que ha diseñado la Junta para el año que viene son "ambiciosas" y "buscan responder a las necesidades de los ciudadanos", así como que el Gobierno de Moreno "pone en el centro de sus políticas a las personas" y "sigue avanzando en la ejecución presupuestaria a la vez que sube el volumen de obligaciones que han llegado a su fase de ejecución".