La Junta estima que necesita cubrir 216 plazas de jueces frente a las 95 que anuncia el Gobierno

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha afirmado este jueves que Andalucía necesita 216 plazas más de jueces, al tiempo que ha cuestionado el criterio seguido por el Gobierno para repartir las 500 nuevas plazas de jueces anunciadas para este año.

Según ha señalado al ser preguntado en el Pleno del Parlamento de Andalucía, la comunidad recibiría 95, una cifra "proporcionalmente inferior a la de otras comunidades con menos población", como Cataluña, y "muy alejada de la necesidad real para paliar el déficit que arrastra nuestra comunidad".

Así, Nieto ha criticado que, "una vez más, el Ministerio de Justicia toma decisiones que afectan a las comunidades autónomas con cero diálogo, cero lealtad, cero comunicación y cero equidad entre territorios".

El consejero ha informado al Pleno del Parlamento de las alegaciones al proyecto de Decreto del Ministerio que la Consejería ha enviado tras un minucioso estudio de las cargas de trabajo de los tribunales andaluces realizado junto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este sentido, ha enmarcado que en los últimos 15 años se han creado en Andalucía 74 plazas. Cada año, la Comisión Mixta de la Junta y el TSJA hace una solicitud al Ministerio del número de plazas necesarias y en los últimos años se han creado apenas una docena al año, menos de la mitad de las reclamadas.

Por ello, la situación "se ha agravado" después de que en 2025 no se haya creado ninguna, pese a ser el año de la "transformación radical según palabras del ministro" con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que el Ministerio aprobó "también sin consenso" con las comunidades que tenían que aplicarla.

La Junta y el TSJA solicitaron 56 unidades judiciales y 15 plazas de magistrados para las Audiencias Provinciales y "la respuesta fue cero" mientras para Cataluña se anunciaron 60 jueces.

Para 2026 el Decreto prevé 95 plazas en Andalucía y 91 para Cataluña, y tras una reunión bilateral entre el Ministerio y el Ejecutivo catalán ya se ha anunciado que para 2027 se crearán otras 90 más en esta comunidad.

Solo teniendo en cuenta la población y la litigiosidad, Andalucía debería recibir este año seis más, según ha señalado la Junta, si bien en la Comisión Mixta Junta-TSJA "hemos hecho nuestro trabajo" y tras analizar las 95 propuestas en el proyecto de Decreto del Ministerio y las cargas de trabajo de cada partido judicial "nos salen que Andalucía necesita 216 jueces", por lo que las 95 anunciadas no cubren las necesidades reales de los tribunales andaluces.

Nieto ha cuestionado los criterios seguidos por el Gobierno para determinar la cifra de plazas y el reparto territorial porque el texto "no se ha dialogado con las comunidades autónomas" y ha compartido las dudas expresadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones de jueces sobre el sistema para cubrir las nuevas plazas que se creen, sobre todo ante la falta de Presupuestos Generales del Estado.

"Nos tememos que se intenten colar por la puerta de atrás", ha criticado. La Junta defiende que la mayoría de las plazas se cubran por oposición libre, que es la fórmula más objetiva y que garantiza la igualdad, mérito y capacidad para acceder a la carrera judicial y garantizar así un servicio de calidad a la ciudadanía.