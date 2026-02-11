La Junta, "expectante" con la situación de las carreteras andaluzas: "Cuando el terreno seque,hay movimiento de tierra"

Archivo - Situación actual de la carrtera A-6200 que une Aldeaquemada con la A-4 - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reconocido que el Gobierno autonómico está "expectante" en relación con la situación de las carreteras tras el paso del tren de borrascas que ha dejado daños en las vías de titularidad andaluza que superan los más de 500 millones de euros en una evaluación muy inicial.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Rocío Díaz ha explicado que "tenemos que estar muy atentos a todo lo que sucede en las carreteras porque cuando seque el terreno, hay movimientos". "Quiero trasladar a los ciudadanos que son momentos complicados y que todos los servicios están atentos para que no suceda nada más grave", ha sostenido, al tiempo que ha valorado el trabajo del medio millar de técnicos que están "desde el primer momento" evaluando la situación. "La anticipación nos ha llevado a un trabajo más eficaz", ha sentenciado.

En estos momentos, son 38 las carreteras de titularidad de la Junta las que están cortadas "totalmente" y 110 sufren cortes "parciales". La provincia que más incidencias tiene es Cádiz, ha apuntado la consejera, que ha garantizado que "estamos intentando en todo momento que ningún municipio quede aislado, trabajando mañana, tarde y noche para reabrir de manera provisional carreteras".

En relación a la situación del AVE tras la tragedia de Adamuz, la consejera ha reprochado que Andalucía "no tiene ningún tipo de fecha" sobre su reapertura. "Desde la lealtad, necesitamos conocer y saber qué ha pasado. Necesitamos que se revise la totalidad de la línea y que cuando tengamos la información sobre cuándo vamos a recuperar la conexión ferroviaria de Andalucía que se le traslade a los andaluces".