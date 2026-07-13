Junta garantiza que defenderá la "dignidad" de Andalucía ante el nuevo modelo de financiación

Antonio Sanz - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha garantizado este lunes que el Gobierno autonómico defenderá "la dignidad" de Andalucía ante un nuevo modelo de financiación autonómica que sólo beneficia al "independentismo".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que el PSOE "tiene un pacto con el independentismo que cuesta muy caro al conjunto de españoles" para que Pedro Sánchez pueda mantenerse "en el sillón".

Ha manifestado que incluso comunidades gobernadas por el PSOE "rechazan" el modelo que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa "porque es perjudicial para el conjunto de España", sobre todo, cuando se pretende aplicar el "principio de ordinalidad".

"Es incomprensible que se pretenda seguir adelante con un modelo que castiga y perjudica gravemente a Andalucía", ha recalcado Sanz, quien ha señalado que cuando la Junta se plantea acudir a los tribunales no es "por atacar", sino que se trata de "defender la dignidad de Andalucía frente al pisoteo" que supone el "pacto con los independentistas para mantener el sillón de Sánchez".