La Junta destaca las oportunidades que abre la transición energética para la industria de Cádiz

Mercedes Colombo en la reunión con Moeve. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha afirmado que "la descarbonización se ha convertido en una verdadera necesidad para Andalucía" y en este sentido ha destacado la importancia que tiene "que esta provincia, especialmente en el Campo de Gibraltar junto con el puerto Bahía de Algeciras sean clave en la base de esta descarbonización en la industria".

Según ha indicado la Junta en una nota, Mercedes Colombo ha presidido este jueves una reunión en la que han participado el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la delegada territorial de Industria, Inmaculada Olivero y por parte de Moeve, Miguel Ángel Devesa, director de Hidrógeno Verde y Energías Limpias, y Estrella Blanco, responsable de Corporate Affairs de Moeve en Cádiz.

En este sentido, según ha señalado la Junta, este encuentro se enmarca dentro de las reuniones que periódicamente mantiene la delegación territorial de Industria en la provincia de Cádiz con las grandes empresas, para conocer el estado de sus proyectos, así como los avances de éstos.

La delegada ha puesto en valor la colaboración entre la Junta de Andalucía con la compañía energética Moeve, cuya estrategia Positive Motion está orientada al desarrollo de proyectos de descarbonización a través de las moléculas verdes, como los biocombustibles de segunda generación o el hidrógeno renovable, como el ubicado en San Roque. Se trata de un proyecto estratégico para alcanzar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, ha concluido.