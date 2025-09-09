Junta garantiza que seguirá "mejorando" las condiciones de los trabajadores del Infoca y tengan más "estabilidad"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha garantizado este martes que seguirá trabajando por "mejorar" las condiciones de los trabajadores del Infoca, como el aspecto de la "estabilidad", con contrataciones durante todo el año.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que en este mes de septiembre aún sigue habiendo "riesgo extremo" de incendios, de manera que ha pedido la colaboración de la ciudadanía en caso de que detecte humo o se percate de "cualquier actitud sospechosa" de alguna persona.

Ha indicado que el 90 por ciento de los incendios en Andalucía tienen "que ver con la mano del hombre, por imprudencia, por irresponsabilidad, por negligencia o por intencionalidad".

Sobre la realización de barbacoas, ha indicado que está prohibido hasta el 15 de octubre como mínimo, y ya se verá si hay que ampliar ese periodo de prohibición.

Antonio Sanz ha manifestado que, gracias a los medios de que dispone el Plan Infoca, esos 40 medios aéreos y 4.700 profesionales, el 85 por ciento de los incendios "se quedan en conato".

Asimismo, ha puesto el acento en que se invierte más en prevención que en extinción porque la lucha contra los incendios es una tarea de todo el año. Andalucía cuenta, según ha dicho, con el mayor presupuesto de la historia del Infoca, 257 millones de euros, de los que el 57 por ciento son para prevención.