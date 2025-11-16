La Junta impulsa 52 iniciativas para reforzar la agricultura ecológica con especial foco en mujeres, jóvenes y pymes

Iniciativas para reforzar la agricultura ecológica con especial foco en mujeres, jóvenes y pymes - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reforzado su apoyo al sector ecológico con 52 iniciativas desarrolladas durante 2024 y 2025, centradas en la incorporación de mujeres, jóvenes y pymes a la actividad agraria sostenible, según informó este domingo la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Según ha informado el Gobierno autonómico en una nota, en total de 1.242 personas, de las que el 59 por ciento son mujeres, han participado en seminarios, talleres y aulas de agroecología organizados por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). Estas actividades se han desarrollado en las ocho provincias andaluzas y han abordado materias como marketing digital, emprendimiento, certificación ecológica y acceso a ayudas de la PAC. El proyecto incluye un directorio de experiencias lideradas por jóvenes y mujeres del sector.

Asimismo, el I Foro Internacional de Prácticas Sostenibles en Producción Ecológica ha reunido a 342 profesionales para analizar retos como el cambio climático, la digitalización y el relevo generacional, y ha recopilado 30 experiencias innovadoras, 18 regionales y 12 internacionales.

La Junta ha enmarcado que estas iniciativas buscan mejorar la eficiencia y competitividad de las explotaciones ecológicas, favorecer el relevo generacional y reforzar la profesionalización del sector, en una comunidad que concentra el 47 por ciento de la superficie ecológica de España y el 35 por ciento de su actividad productiva.

Como actividad complementaria, Agapa ha puesto en marcha el Curso de Gestión Telemática de Ayudas y Tramitación Administrativa, del que se han beneficiado 150 agentes de innovación de los Puntos Vuela y 163 ciudadanos interesados en incorporarse al sector ecológico.