La Junta insiste en reunirse con el Gobierno ante su "conservacionismo" sobre la situación de los chiringuitos

Archivo - Una playa de Cádiz. Archivo - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en funciones, Catalina García, ha señalado que el Gobierno de España está en una posición "conservacionista de no querer autorizar casi nada" respecto a la instalación de chiringuitos en las playas, donde en Cádiz una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pone en riesgo a una veintena de ellos en el litoral gaditano, con la posibilidad de que tengan que ser desmontados al acabar el verano.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la consejera en funciones ha asegurado que han pedido "en reiteradas ocasiones" una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para abordar esta situación.

A este respecto, Catalina García ha lamentado que el Gobierno de España "no escucha a nadie", advirtiendo que están haciendo una reforma de la ley de Costas "por la puerta de atrás" a través de un reglamento que "al final vamos a tener que denunciar", al entender que "quieren cambiar la ley a través de un reglamento", algo que a su juicio, no se puede hacer.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones ha defendido que el Gobierno andaluz sí cree que se puede conservar el litoral andaluz y se puede mantener una actividad que "es importante para la economía de Andalucía" como es la de los establecimientos en el litoral gaditano y del resto de la comunidad autónoma.

"Nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir que los chiringuitos en Andalucía, cumpliendo la normativa y cumpliendo la ley, puedan seguir estando en nuestras costas", ha manifestado Catalina García.

Así, ha señalado que el Gobierno de España, en su competencia de informar con un informe no vinculante pero sí preceptivo el poder autorizar la instalación de los chiringuitos en las playas de Andalucía, está en "una posición conservacionista de no querer autorizar casi nada".

Ya este martes, la Junta trasladaba que trabaja, dentro de la legalidad vigente, para ofrecer "seguridad jurídica" al sector de los empresarios de la costa de Cádiz, un sector que forma parte de la oferta turística y económica de Andalucía y que genera empleo y actividad en los municipios costeros durante buena parte del año.

Por su parte, la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) argumentaba a Europa Press que la situación de peligro en la que se encuentran 24 chiringuitos de Rota y Tarifa se debe a "un problema fruto del enfrentamiento entre dos administraciones", lo que está generando que sean ellos los que "están pagando" esta falta de entendimiento.

No obstante, el presidente de Aecca, Antonio Guerrero, mostraba su confianza en que esta situación pueda ser revertida tras la reunión que mantendrán el 2 de julio con el secretario de Estado de este Ministerio, de quien espera tenga "una postura más receptiva y "escuche a los que de verdad sabemos cómo son los chiringuitos, cómo es la playa, que somos los que estamos los 365 días del año peleando en la playa".