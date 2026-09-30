La Junta inspecciona el catering de un colegio de Albolote (Granada) tras el hallazgo de gusanos en el arroz

Archivo - Un aula de un colegio. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer la aparición de larvas de gusanos en el arroz servido por la empresa concesionaria del servicio de catering del CEIP Tínar de Albolote (Granada).

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz después de que el asunto trascendiera a raíz de una queja de la asociación de padres (AMPA) del colegio tras servirse este arroz la semana pasada.

La empresa responsable de la gestión del comedor ha trasladado a los padres sus "más sinceras disculpas por lo ocurrido" y defiende que en el momento en que supo de la incidencia procedió a abrir "las investigaciones pertinentes, manteniendo una comunicación transparente, tanto con la dirección del colegio, como con la presidenta del AMPA".

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la empresa precisa que se trata de "arroz integral ECO" de un proveedor homologado y que cuenta con todos los albaranes y registros que avalan la inocuidad alimentaria.

Entre ellos, registros de producción, de ruta, de control de temperaturas y de refrigeración. Desde la Delegación de Educación explican que se ha hecho una inspección para esclarecer qué ha ocurrido y, dentro del expediente, un requerimiento a la empresa para que aporte la información necesaria. El objetivo es que se subsanen las deficiencias que hayan podido producirse en el servicio.