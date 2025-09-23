Junta Islámica de España agradece la "transparencia" del Cabildo sobre el incendio de la Mezquita de Córdoba

Exterior de la zona afectada por el incendio del 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junta Islámica de España ha agradecido este martes al Cabildo Catedral de Córdoba la "transparencia" que ha demostrado en todo lo relativo al incendio que afectó a la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto, y el "gesto de concordia" que ha evidenciado al hacerle llegar la información que le solicitó, respecto al siniestro.

En este sentido y a través de un comunicado, Junta Islámica, que tiene su sede en Córdoba, ha señalado que, "tras el lamentable suceso acaecido en un área del interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Junta Islámica solicitó disponer de los informes oficiales que se emitieran tras analizar los motivos que lo propiciaron".

De hecho, cuando "la pasada semana se entregó al juez el informe de la Policía Judicial, el Cabildo Catedralicio nos hizo llegar, tanto el documento interno del Plan Director, entregado y revisado por las distintas administraciones públicas, como el informe y posterior comunicado de la Unesco con relación al suceso".

Para Junta Islámica, "existe coincidencia en los distintos informes, tanto sobre las adecuadas medidas de prevención, como sobre la rápida respuesta ante el hecho, tal y como lo recoge el Plan Director", y "en el mismo sentido se expresa la carta de felicitación enviada por la Unesco, tras la visita técnica al interior del monumento" que realizó.

Por ello, desde Junta Islámica han querido agradecer "al Cabildo el ejercicio de transparencia, e igualmente agradecemos el habernos trasladado dichos documentos, como gesto de concordia entre entidades religiosas comprometidas con el legado histórico, patrimonial y espiritual de nuestra ciudad".

Además, en Junta Islámica están "seguros de que, a la mayor brevedad posible, se implementará el uso de los nuevos espacios de almacenamiento de los enseres necesarios para la limpieza y mantenimiento del monumento, tal y cómo se comprometió don Joaquín Alberto Nieva, deán de la Mezquita-Catedral, ante los medios de comunicación en el mismo momento del suceso y en días posteriores".

Por último, desde Junta Islámica han recordado que "el cuidado, protección y difusión del patrimonio islámico español forma parte de nuestras obligaciones, como ciudadanos españoles de confesión musulmana (Ley 26/92, art.13), y por ello siempre estaremos a disposición del Cabildo y del resto de las administraciones públicas competentes para ese fin", ya que "la Mezquita-Catedral de Córdoba es un símbolo único y extraordinario en el que los creyentes en el Dios único, musulmanes y católicos, han mostrado a lo largo de los siglos su entrega y devoción a Dios nuestro Señor".