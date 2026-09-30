La Junta nombra a María Perez directora general de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios

Archivo - Fachada del Parlamento en foto de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado los nombramientos de Manuela María Caro López como directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Atención a la Soledad de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, y de María Pérez Salgado como directora general de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, del mismo modo, también ha designado a Benjamín Jonás Bayo Molina como presidente del Consejo Escolar de Andalucía, dependiente de la Consejería de Educación.

Así, María Pérez Salgado, directora general de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios Nacida en Carmona (Sevilla) en 1986, es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Ávila y cuenta con un máster en Contabilidad y Auditoría Financiera por la Universidad de Sevilla, institución en la que también ha ejercido como profesora asociada dentro del Departamento de Contabilidad y Economía Financiera.

Procedente de la firma de auditoría EY, donde ocupaba el cargo de gerente del área de Gobierno y Sector Público, su trayectoria profesional, de más de trece años, se ha centrado en la gestión económico-financiera del sector público, regulación en materia presupuestaria, contratación, subvenciones, estabilidad presupuestaria y contabilidad pública.

En este sentido, cuenta con una profunda especialización en el seguimiento de la financiación procedente de fondos autonómicos, estatales y europeos dentro del ámbito universitario. Ha participado en la auditoría de cuentas anuales y de cumplimiento normativo diversas universidades públicas y ha supervisado la revisión y justificación de proyectos de investigación respaldados por fondos europeos.

Por su parte, Benjamín Jonás Bayo Molina, presidente del Consejo Escolar de Andalucía Nacido en París (Francia) en 1967, es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada (1991) y cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de la educación pública. Funcionario de carrera del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Matemáticas desde 1993, fue profesor en el Instituto de Educación Secundaria Salmedina de Chipiona (Cádiz), donde además desempeñó una labor directiva como jefe de estudios y secretario del centro. En septiembre de 2008 accedió al cuerpo de Inspectores de Educación.

Tras una primera etapa en la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, en septiembre de 2009 se trasladó a la Delegación Territorial de Educación de Granada, donde ha ejercido hasta la actualidad. Además, ha sido responsable provincial de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de FP; coordinador provincial de la actuación de supervisión de la gestión económica de los centros en el Plan Provincial de Inspección y miembro del Consejo Escolar Andaluz.

Finalmente, Manuela María Caro López, directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Atención a la Soledad Nacida en Tharsis (Huelva), es diplomada en Enfermería por la Universidad de Huelva y cuenta con formación especializada en Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad Complutense de Madrid, así como un Máster de Aptitud Pedagógica y un título de Experto Universitario en Metodología de Investigación aplicada a los Cuidados Sanitarios por la Universidad de Huelva.

Desde septiembre de 2022 y hasta julio de 2026, desempeñó el cargo de delegada territorial de Salud y Consumo de la provincia de Huelva, responsabilidad que anteriormente ejerció como delegada territorial de Salud y Familias entre 2019 y 2022. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito sanitario, especialmente en el Hospital General de Riotinto, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad durante más de tres décadas.

Entre 1991 y 2009 fue jefa de Bloque de Recursos Humanos y Materiales y anteriormente ejerció como supervisora de Enfermería de Laboratorio y Anatomía Patológica. Asimismo, ha trabajado como enfermera en las áreas quirúrgica, de laboratorio y análisis clínicos y en atención primaria.

A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de gestión, formación e investigación sanitaria, ha formado parte de distintas comisiones hospitalarias y fue responsable de Formación Continuada del Hospital General de Riotinto. Cuenta además con diversas publicaciones y trabajos de investigación y recibió en 2008 el primer premio del XIV Certamen de Investigación en Enfermería 'Ciudad de Huelva' por el trabajo 'Educación puerperal'.