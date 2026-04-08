La Junta se persona en la causa judicial por Adamuz y exige final de la investigación como "deuda" con familias

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha confirmado este miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que ha solicitado personarse como acusación particular en las diligencias abiertas en la sección de Instrucción del Juzgado de Montoro (Córdoba), plaza número 2, sobre el accidente ferroviario de Adamuz, donde el 18 de enero fallecieron 46 personas, una vez que mandató a su Gabinete Jurídico a que diera ese paso procesal.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha explicado a la conclusión del Consejo de Gobierno que la Junta de Andalucía será un actor procesal más en la causa, aun cuando ha precisado que "no tenemos justificante de la personación".

España ha reclamado en este sentido que "se llegue hasta el final de la investigación", una aspiración sobre la que ha asegurado que "se lo debemos a las víctimas, a sus familiares", sobre quienes ha sostenido que "siempre" el Gobierno andaluz "estará a su lado", por lo que ha reivindicado "acompañarles aquí y en los tribunales".

"Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad", se ha ratificado la consejera y portavoz, quien ha sostenido como "dos caminos paralelos" el trabajo legal de la Junta con la creación de la figura del Comisionado de atención a las víctimas que anunció y ratificó en el Consejo de Gobierno de 18 de marzo, celebrado en el propio municipio cordobés.

Esta iniciativa procesal de la Junta de Andalucía sobre el accidente ferroviario de Adamuz se suma al rol que han asumido otras administraciones, como han sido los casos de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, cuya legitimación procesal para asumir la acusación popular se cuestionó el Juzgado de Montoro y se las denegó.

Ese rechazo llevó a ambos municipios a elevar un recurso de reforma ante el propio juzgado, como ya ha hecho el de Punta Umbría, un paso previo a la posibilidad de recurrir esa negativa ante la Audiencia Provincial de Córdoba dentro de un planteamiento de "agotar todas las vías legales".

Cuestionada Carolina España por la información conocida esta jornada de que la Guardia Civil apunta en su informe pericial entregado al Juzgado de Montoro sobre una potencial rotura de la vía 22 horas antes del accidente, con una bajada de tensión eléctrica asociada que no registró el sistema de alerta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por mantenerse en umbrales habituales, ha apelado a "analizar toda la información reciente" antes de abrir la puerta "a adoptar medidas alternativas".