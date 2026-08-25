La Junta pide al Gobierno "un plan claro" contra el tráfico de drogas y personas: "Nos están ganando la batalla"

Archivo - El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha pedido al Gobierno central "un plan claro" contra el tráfico de drogas y personas, a los que ha calificado como "las dos grandes mafias mundiales". En este sentido, se ha sumado a la carta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, solicitando la reactivación del Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur).

"Nos están ganando la batalla, están exponiendo al conjunto de la sociedad andaluza a riesgos que no tendrían que evitar", ha afirmado este martes en una atención a los medios en Sevilla, en la que ha calificado de "fracaso" la gestión del Gobierno central.

Nieto ha lamentado que Andalucía "se haya convertido en un territorio en el que las mafias pueden campar a sus anchas" y ha señalado la "expansión" de la actividad de las mismas por toda la costa andaluza. "Se mueven con demasiada libertad, y está provocando mucha inseguridad y mucho daño a la tranquilidad y a la seguridad de los andaluces que se tiene que evitar", ha remarcado.

Ante esta situación, ha defendido la reactivación del OCON-Sur y ha subrayado su "utilidad" en el periodo que estuvo en funcionamiento. "Demostró que funcionaba y que le creaba un problema serio a las mafias y que protegía de verdad a la sociedad. En lugar de potenciarlo y de extenderlo, lo que hizo el Gobierno fue eliminarlo y disolverlo", ha reseñado.

El consejero ha reiterado que el Gobierno "tiene herramientas muy potentes con inteligencia artificial para tratar de luchar contra las mafias". En esta línea, se ha ofrecido a trabajar "conjuntamente" desde la Junta al respecto.