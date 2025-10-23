La Junta pide al Gobierno "rectificar" con el deslinde de marismas en Doñana: "Lo ha hecho con todos en contra"

Archivo - La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en una sesión del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha pedido al Gobierno de España que "rectifique" con la aprobación del deslinde de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla), dentro del Marco de Actuaciones, y del que el Consejo de Participación informó de manera desfavorable el pasado 16 de octubre, después de que el día 10 saliera publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOP).

Así lo ha manifestado García este jueves en Comisión Parlamentaria, cuestionada por el parlamentario popular onubense Manuel Andrés González sobre qué pensaba la Junta de Andalucía hacer para tratar de evitarlo. En este sentido, la consejera ha explicado que, como ya se informó tras el Consejo de Participación, los servicios jurídicos de la Junta presentarán un recurso, al considerar que el proceso "adolece de errores tanto técnicos como jurídicos" y se ha tramitado "sin consenso". "Lo han hecho en contra de todo el mundo", ha remarcado.

García ha criticado que, además, este deslinde "afecta al 56% de las fincas públicas que gestiona la Junta de Andalucía en ese espacio natural", toda vez que ha mostrado su "más firme oposición" al mismo. "Creo que el Ministerio se ha equivocado y así se lo dijimos al secretario de Estado para el Medio Ambiente, Hugo Morán en una reunión que mantuvimos con él" porque "lo han hecho en contra de absolutamente todos" y ha recordado que el informe del consejo es "preceptivo".

"Quiero recordar que en el Consejo de Participación está todo el mundo: Ayuntamientos, agricultores, ecologistas, universidades, sociedad científica, la Junta y el Gobierno. Y el informe fue desfavorable. Hasta la Estación Biológica de Doñana dice que no. El Ministerio tiene que rectificar y reconocer su error, como hacemos nosotros todos los días. Y tiene que decir no a un deslinde que es un error jurídico, científico, técnico, sin consenso y en contra de todos. Doñana no se merece eso, se merece el rigor, el rigor que durante todo este tiempo le ha dado el valor científico que tiene", ha enfatizado.

La consejera ha señalado que "en el año 2023 el Ministerio de Transición Ecológica ya sabía lo que opinaban los técnicos del espacio natural y decían que ese deslinde iba más allá de la acción mareal", así como que, "además es que el Gobierno de España ahora nos quiere decir que Doñana es mar. Es decir, que quiere ir en contra de lo que durante años, años y años científicamente se ha demostrado".

"En el Consejo de Participación de Doñana, que su informe es preceptivo, se le dijo que no al deslinde, pero de forma bilateral el día 10 lo aprueban y el 16 lo publican y ya sabían desde el 26 de septiembre se iba a convocar ese consejo y se hizo informe desfavorable", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario onubense del PP ha dicho que "el Gobierno de Sánchez y Montero ya no solo no se conforma con perjudicar a la provincia de Huelva privándola del ave y sin las infraestructuras hídricas que le pertenecen, o teniendo abandonado su litoral", sino que "ahora pretenden apropiarse de lo que es de nuestra provincia, de lo que es de nuestros pueblos".

Por ello, ha subrayado que le "gustaría" que la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "se pronunciase" acerca de lo que ha calificado como "una tropelía, al tiempo que ha señalado "no entender" que a pesar de que "el Gobierno de Juanma Moreno viene preservando este parque único desde que comenzó esta andadura como presidente de la Junta de Andalucía" el Gobierno central "haya publicado hace una semana un anuncio por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico relativo al deslinde, afectando directamente a los términos municipales de Hinojo, de Almonte y de Aznalcázar".