La Junta pide más infraestructuras eléctricas para Andalucía y el Gobierno prevé 1.283 kilómetros de nuevas líneas

Reunión para analizar las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, han mantenido este miércoles un encuentro en el que han tratado las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

En este contexto, Paradela ha reconocido "avances respecto a las prioridades" planteadas por Andalucía, pero ha recordado que es prioritario corregir el déficit de infraestructuras eléctricas que padece la región, subrayando que se trata de una valoración "preliminar" y que será necesario "un análisis pormenorizado" para determinar si el documento responde a las peticiones de la comunidad.

Por su parte, el secretario de Estado ha destacado que en el caso de Andalucía, la nueva Propuesta del MITECO prevé construir 19 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 1.283 Km de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 651 Km de tendidos para incrementar su capacidad.

"SE VE UN AVANCE"

El consejero ha puesto el acento en que las propuestas se han presentado priorizando en todo el proceso desarrollado las actuaciones más estratégicas. Entre estas prioridades figuraban los cinco ejes estratégicos que vertebran la geografía andaluza: Baza-Úbeda-Manzanares, en Granada y Jaén; Maguilla-Peñarroya-Lancha, en Córdoba; Puebla de Guzmán-Brovales, en Huelva; Los Montes-Saleres, entre Málaga y Granada; y Zumajo-Facinas, en Cádiz.

Las alegaciones incluían, además, 25 parques de subestaciones y 174 puntos de conexión, con especial atención a la subestación de Málaga Centro, de 400 kV.

El titular de Universidad e Industria ha reconocido que en esos ejes estratégicos y en las iniciativas más prioritarias para la región "se ve un avance", pero ha advertido de que "todavía no es posible trasladar certezas a proyectos concretos hasta que no se realice el análisis detallado".

Además, ha insistido en que Andalucía parte de una situación "que no es favorable ni conveniente", en alusión a la densidad de su red de transporte eléctrico, medida en kilómetros por millón de habitantes.

Según ha recordado, dicha densidad es un 40% inferior a la media peninsular, con 742 kilómetros frente a 1.242. A su juicio, este déficit contrasta "on la enorme contribución andaluza a la transición energética".

AUMENTO EN LA RED

En este sentido, cabe mencionar que el Gobierno considera preferentes varios ejes que conectan la Comunidad con Extremadura, Castilla-La Mancha, el eje Sur-Levante-Aragón, el refuerzo de la red en Jaén y actuaciones para mejorar la estabilidad del sistema con nuevos equipos, como 10 reactancias o dos compensadores síncronos.

En conjunto, el MITECO plantea atender una demanda adicional de 5 GW en la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución.

También está previsto aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 8 GW, principalmente para instalaciones eólicas y solares, a las que se añade 1 GW adicional para almacenamiento, incluyendo nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.

"El Gobierno va a destinar más de 17.000 millones de euros a la red de transporte de todo el Estado y Andalucía es una de las comunidades más beneficiadas", ha apostillado Groizard.