La Junta pide no ir a urgencias de hospitales implicados en el accidente de Adamuz (Córdoba) salvo "extrema gravedad"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa a los medios sobre la situación de emergencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz - Francisco J. Olmo - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a los ciudadanos no acudir a las urgencias de los hospitales implicados en la atención a los heridos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que han ocasionado al menos 21 muertos y más de 70 heridos.

En declaraciones a los medios desde la propia localidad de Adamuz, a la que se ha desplazado junto a otros miembros del Gobierno andaluz, Sanz ha advertido de que aún queda por delante "una noche muy complicada" y ha aprovechado para pedir "a las personas que no tengan una situación extraordinariamente grave o de máxima urgencia, que, a ser posible, se abstengan en este momento de desplazarse a urgencias" de los hospitales de referencia en la atención a los afectados en el siniestro.

"Las urgencias en la zona y en los hospitales deben estar en estos momentos volcadas en la máxima atención extraordinaria a los heridos, sobre todo los más graves, y, por tanto, en la medida de lo posible, que exista colaboración ciudadana también en cuanto a todas las capacidades que necesitamos en estos momentos en materia hospitalaria y de urgencias".

Además de todos los hospitales públicos y privados de la provincia de Córdoba, la Consejería de Sanidad tiene preavisados al Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.