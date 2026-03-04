La Junta pide "prudencia y diplomacia" al Gobierno en la "crisis bélica" con Irán tras contactar con andaluces afectados

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reclamado este miércoles al Gobierno de España que se guíe por la "prudencia y diplomacia" en su política exterior en el actual contexto de "crisis bélica" desencadenada entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha realizado este llamamiento al Ejecutivo central durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que también ha explicado que desde la Junta han contactado con andaluces en Oriente Próximo que se encuentran afectados por esta crisis bélica al estar en estos momentos en dicha zona de conflicto.

Así, la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha explicado que la agencia Andalucía Trade cuenta con "antenas y oficinas en el Golfo Pérsico", y con estas herramientas se está desde la Junta, "de alguna forma, vigilando, monitorizando la labor" de empresarios andaluces, con quienes este mismo miércoles se ha realizado "una videoconferencia", según ha explicado.

Carolina España ha subrayado que dichos empresarios están "abriendo mercados y llevando el sello de Andalucía" a esa zona del mundo, y el mensaje que le trasladan a la Junta "fundamentalmente es que están preocupados por ese cierre del Estrecho" de Ormuz, y que "esperan que las decisiones que se adopten sobre política exterior no perjudiquen no solo la seguridad, sino tampoco los negocios".

En ese punto, la consejera portavoz ha señalado que desde el Gobierno andaluz exigen "prudencia" al de España, además de "responsabilidad y diplomacia", desde la premisa de que "la política exterior es competencia del Gobierno de España, pero también" genera "consecuencias" que pagan "todos los ciudadanos", según ha subrayado.