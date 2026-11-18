Junta de portavoces del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles el orden del día del próximo Pleno de la cámara previsto para los días 25 y 26 de noviembre. La sesión transcurrirá sin cambios a pesar de coincidir con la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Pleno comienza a las 15,00 horas del miércoles 25, según el documento consultado por Europa Press, comienza con la designación de candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, cuyo plazo está abierto hasta este jueves.

Posteriormente, se procedería tanto al debate como a la votación, del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en relación al informe de la Cámara de Cuentas y Fiscalización general de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2024. Continuando con la aprobación, en su caso, de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024, a propuesta de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Durante la tarde, será el turno de la comparecencia de miembros del Consejo de Gobierno. En primer lugar, la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, intervendrá para informar sobre el abordaje y la prevención de la violencia de género en Andalucía.

En esta línea, el consejero de Turismo, Justicia, Regulación y Administración Local, Manuel Gavira, comparecerá a fin de informar sobre la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios de atención a las víctimas de violencia de género en Andalucía, a propuesta del grupo parlamentario socialista.

La siguiente comparecencia del Consejo de Gobierno acogerá un debate conjunto en el que se informará sobre las actuaciones en materia de inteligencia artificial llevadas a cabo por la Junta de Andalucía.

El Pleno se reanudará el jueves 26 a las 9,00 horas con una interpelación de Por Andalucía acerca de la formación profesional y otra del PSOE-A sobre la gestión forestal de la Junta. A continuación, será el turno de las preguntas al Consejo de Gobierno y de la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Por la tarde del jueves, la sesión abordará una Proposición No de Ley (PNL) de Adelante Andalucía sobre "garantía de un sistema ferroviario 100% público, social y seguro, solicitando las competencias ferroviarias para la Junta de Andalucía". Posteriormente, se debatirá una PNL del grupo socialista relativa a la defensa de Andalucía frente al negacionismo, la desigualdad y las políticas de privatización y retroceso en derechos del Gobierno andaluz.

Por último, el PP-A va a presentar dos PNL, la primera sobre la adopción de medidas urgentes para frenar el empobrecimiento de las familias andaluzas, proteger su calidad de vida y recuperar la competitividad de los sectores productivos de Andalucía. La segunda relativa a las exigencias y responsabilidades de garantías de protección a víctimas por continuos fallos y presuntos fraudes en el sistema Cometa.