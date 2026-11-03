La Junta ha "protegido al máximo" a las universidades con 1.979 millones y préstamos "en condiciones interesantes"

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en la comisión de presupuestos del 3 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación para 2027 recogen un montante de 1.979,5 millones de euros para el sistema público universitario andaluz, "la mayor dotación recibida por estas instituciones hasta la fecha". Esa asignación crece un 10,5% con respecto a 2026, con 187,3 millones adicionales, según ha explicado el consejero Jorge Paradela durante su comparecencia en comisión parlamentaria para detallar las cuentas y las prioridades de su departamento. "Las universidades son una prioridad absoluta. Las hemos protegido al máximo" en este presupuesto, ha destacado Paradela.

En su intervención, ha explicado que el presupuesto global de la Consejería, incluyendo a sus agencias, crece un 2,6% en comparación con 2026, lo que se traduce en casi 75 millones más, elevándose por encima de los 2.916 millones, de los que 882 se corresponden con inversiones. Paradela ha remarcado que los recursos se dedicarán "a fortalecer el sistema universitario público, la investigación de excelencia y la innovación, a respaldar el crecimiento y productividad de la industria, a avanzar en eficiencia energética y renovables, a promover una minería sostenible y a potenciar la posición de Andalucía como gran región industrial y tecnológica gracias al conocimiento, la energía limpia y los recursos estratégicos".

El titular de Universidad e Industria ha asegurado que la dotación para la esfera universitaria supone ya el 3,6% de los presupuestos de la Junta para 2027, lo que, a su juicio, demuestra "el enorme esfuerzo que destina este Gobierno al sistema público de educación superior". El grueso de esos casi 1.980 millones corresponde al modelo de financiación, que contará con 1.925 millones, es decir, 137 más que el año pasado, "superando así la subida de, al menos, 120 millones avanzada en septiembre por el presidente Juanma Moreno", tal y como ha explicitado el consejero, quien también ha destacado que esa partida conlleva una subida del 7,6% en relación con 2026. "Se trata, por tanto, de un aumento porcentual que supera al registrado por el conjunto de las cuentas autonómicas para 2027, que alcanzan el 6%".

Además del modelo, la financiación universitaria también incluye 50 millones para préstamos finalistas dirigidos a inversiones extraordinarias en infraestructuras, equipamientos e instalaciones, así como para "reducir deuda". Estos préstamos son un "instrumento útil" en "condiciones interesantes" para las universidades. Las cuentas reservan más de 244 millones para promover la actividad industrial y minera, casi un 50% más y 80 millones adicionales que en 2026. Ese importe ayudará a consolidar el crecimiento de la industria andaluza y a alcanzar los objetivos de legislatura, entre ellos, el de avanzar en el ritmo de captación de inversiones industriales para movilizar otros 20.000 millones hasta 2030.

Entre las principales novedades, figura el Fondo de Reindustrialización de Andalucía, dotado de 50 millones, para atraer inversiones a gran escala y potenciar el desarrollo industrial sobre bases sostenibles y tecnológicas. Asimismo, la Consejería de Universidad e Industria activará una convocatoria de 30 millones para modernizar estos espacios, que se añade a la de 50 millones ya lanzada, alcanzando los 80 millones, "el mayor esfuerzo movilizado hasta ahora para acondicionar los polígonos industriales", ha apostillado.

El documento también recoge una partida de 42 millones para complementar a los Incentivos Económicos Regionales (IER) con el fin de impulsar proyectos de grandes industrias. Por su parte, el Fondo de Transición Justa dispondrá de 100 millones, un 20,8% más, para ejecutar iniciativas tractoras en Almería, Cádiz y Córdoba vinculadas a la industria de la piedra y el mármol, el hidrógeno verde o la aviación sostenible. El programa de Incentivos Integrados de Competitividad y Energía (INCEA), de 250 millones, permitirá convocar en 2027 las líneas de Hidrógeno Renovable y Minería Sostenible. También, continuará la ejecución de los 19 Planes Crece Industria, que canalizarán 23 millones hacia las empresas de sectores claves.

La Agencia Trade dispondrá de 170 millones, un 38% más respecto a 2026. En minería, la Junta continuará desarrollando la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, con el propósito de reforzar toda la cadena de valor y aumentar al menos un 15% la inversión en investigación minera. Las actuaciones de ordenación de la actividad energética canalizan casi 282 millones. En este ámbito, la Agencia Andaluza de la Energía dispondrá de 265 millones, de los que 250 se destinarán a iniciativas de mejora energética en industrias, empresas, hogares y entidades locales. Por otro lado, el consejero ha subrayado que estas cuentas buscan aprovechar el potencial renovable andaluz y avanzar hacia una economía descarbonizada, favoreciendo la reindustrialización sostenible.

En materia de investigación, la Consejería pondrá a disposición casi 60 millones en diferentes convocatorias de incentivos. Entre ellas figuran 18,2 millones para equipamiento, más de 14 millones para investigación aplicada, diez millones para contratación predoctoral y posdoctoral, casi nueve millones para Unidades de Excelencia, casi cinco para investigación básica y 2,5 para Campus de Excelencia Internacional. Por último, en emprendimiento, se convocarán ayudas para fomentar la cultura emprendedora, la incubación y aceleración de empresas y la innovación abierta para startups. Andalucía Emprende recibirá 41,8 millones para promover la cultura emprendedora y apoyar nuevas iniciativas empresariales.

Los grupos de la oposición han afeado al consejero que haya usado su primera intervención para hacer "campaña electoral", en la que ha aludido a las "políticas erráticas y la falta de certidumbre". "Frente a la fragilidad de un Gobierno que ha suplido la falta de mayoría parlamentaria por permanentes cesiones a los partidos independentistas, transmutando la falsa mayoría de progreso --aquel somos más-- por un al margen de las Cortes, nos encontramos la antítesis que representa el modelo andaluz y las políticas de inversión del Gobierno de Juan Manuel Moreno" han sido las palabras de Jorge Paradela.

Frente a esto, Por Andalucía ha recordado al consejero que este presupuesto --el primero del Gobierno PP-Vox-- recoge "medidas viles" como lo es, a su juicio, la retirada de ayudas para ONG que atienden a migrantes. "No nos esperábamos esta campaña electoral en una comparencia tan importante como la de presupuestos", ha remachado el PSOE andaluz, a lo que Paradela ha contestado que "no he venido a hacer campaña pero hay que poner en valor que se tengan presupuestos" en comparación con lo ocurrido en España --cuatro años sin ellos. Por Andalucía ha calificado de "trampa clara" el incremento del 10,5% que ha destacado Paradela para las universidades públicas ya que ese aumento "incluye los préstamos" por 50 millones de euros, una "forma curiosa de financiar", ha ironizado posteriormente Adelante Andalucía.

Desde las filas socialistas han sostenido que el proyecto de cuentas para el próximo ejercicio "no aprovecha la oportunidad" de unir las políticas industriales con las relacionadas con el talento, conocimiento e investigación. Además, han augurado una modificación presupuestaria para mayo de 2027 --coincidiendo con las próximas elecciones municipales-- para cumplir con el acuerdo que salga de la comisión técnica creada para abordar la aplicación del modelo de financiación y el cumplimiento de la claúsula de salvaguarda en virtud de la cual las universidades no recibirán nunca menos que el año anterior. Vox ha destacado que los presupuestos de la Consejería buscan "proteger lo nuestro" en materia industrial frente a Marruecos y Argelia; y desde el PP ha valorado que los números del presupuesto "no son papel, son cifras reales".