La Junta publica ayudas para la formación de trabajadores afectados por silicosis

Archivo - Palacio de San Telmo en imagen de archivo. - Francis J. Cano - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes una nueva convocatoria de subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, dotada con 700.000 euros, para financiar acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas afectadas por silicosis en Andalucía. La formación se impartirá íntegramente en modalidad online y estará orientada a facilitar la adquisición de nuevas competencias profesionales y la recualificación laboral de las personas afectadas por esta enfermedad.

Así, tal y como ha subrayado la Junta en una nota de prensa, la resolución de la Dirección General de Formación en el ámbito laboral establece dos líneas de subvenciones. La primera, destinada a la formación de personas desempleadas, cuenta con una dotación de 500.000 euros, mientras que la segunda, dirigida a personas trabajadoras ocupadas, dispone de 200.000 euros. El presupuesto global se distribuye entre las anualidades 2026 y 2027 y está financiado íntegramente con fondos de la Administración General del Estado.

La convocatoria responde a las necesidades de recualificación profesional de las personas afectadas por silicosis, una enfermedad pulmonar de origen laboral causada por la inhalación prolongada de polvo de sílice cristalina. Según recoge el preámbulo, entre 2007 y 2023 se comunicaron oficialmente en Andalucía más de 600 partes por enfermedad profesional debidos a silicosis, una patología que afecta principalmente a trabajadores de sectores industriales como la minería, la construcción, la fabricación de materiales pétreos y la industria cerámica.

Las acciones formativas estarán dirigidas preferentemente, en la primera línea, a personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y en la segunda, a trabajadores ocupados cuyo centro de trabajo esté ubicado en Andalucía. En ambos casos, las personas participantes deberán tener reconocida una incapacidad permanente total asociada a la silicosis o contar con un diagnóstico de la enfermedad sin tener reconocida una incapacidad por esta causa o encontrarse esta en tramitación.

La oferta formativa comprende especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, que se impartirán íntegramente mediante teleformación, incluyendo especialidades no vinculadas a certificados profesionales.

El número máximo de participantes será de 80 alumnos por especialidad formativa y las acciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de doce meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución de concesión. Las subvenciones podrán financiar hasta el 100% del coste de la actividad formativa concedida, con un abono anticipado del 70% y el 30% restante una vez revisada su justificación.

Podrán optar a estas ayudas las entidades privadas de formación, con y sin ánimo de lucro, que cuenten con una plataforma de aprendizaje debidamente inscrita en el registro correspondiente para las especialidades incluidas en la convocatoria. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 27 de octubre y permanecerá abierto hasta las 12 horas del 5 de noviembre. Las entidades interesadas deberán realizar la tramitación de forma exclusivamente electrónica, a través de la plataforma Profeus+A, y podrán presentar una solicitud por cada línea de ayudas para el conjunto de Andalucía.