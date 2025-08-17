Junta reclama a PSOE-A de los "500.000 pacientes en el cajón" que deje de "falsear" la realidad de la sanidad pública

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la entrevista con Europa Press - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reclamado al PSOE-A, que tuvo "500.000 pacientes de las listas de espera escondidos en los cajones" cuando gobernaba, que deje de "falsear" la realidad de la sanidad pública andaluz, donde no se está llevando a cabo ningún proceso de "privatización".

En una entrevista con Europa Press, Antonio Sanz ha manifestado que es "increíble" que el PSOE-A, el partido que "creó los conciertos sanitarios y, por tanto, fomentó el mayor número de acuerdos con la sanidad privada" hable ahora de "privatización".

Ha manifestado que la "etapa de mayor presupuesto para la sanidad privada" fue la de los ejecutivos del PSOE-A en Andalucía, donde la actual vicepresidente primera del Gobierno central y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, fue consejera de Salud y de Hacienda.

"Antes, los socialistas los llamaban conciertos y ahora los llaman privatización, lo que es una incoherencia y una falsedad absoluta", según Sanz, quien ha indicado que, con el Gobierno andaluz del PP-A, se está viviendo la "etapa de menor apuesta presupuestaria en materia de conciertos con la sanidad privada".

Por tanto, ha considerado que el PSOE-A haría bien si dejara el "mantra de la falsedad y de la manipulación de los datos" sobre la situación de la sanidad.

Asimismo, Antonio Sanz ha valorado el Plan de Garantía Sanitaria puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para reducir las listas de espera quirúrgicas en Andalucía, que está arrojando resultados importantes. "Las listas de espera quirúrgica fuera de plazo se han reducido a la mitad y menos del 21 por ciento de los pacientes que esperan una operación están fuera de plazo", ha indicado.

Ha defendido que en Andalucía se está operando mucho más y la sanidad pública andaluza realiza "cada día una media de 1.221 operaciones y el tiempo medio de espera es de 38 días menos gracias a este plan de garantía sanitaria".

Según Sanz, "lógicamente, tenemos que seguir avanzando y quedan cosas por hacer, pero lo que no se puede es negar la realidad" ni "falsearla" como hace el PSOE-A.

Ha detallado que hoy se hacen más intervenciones que nunca, "un 13 por ciento más que antes de ponerse en marcha el Plan de garantía sanitaria" y, en los cuatro primeros meses de 2025, se han realizado "más de 146.000 intervenciones, que es un 4,5 por ciento más".

Frente a esto, según Sanz, el PSOE-A que "dejó a 500.000 pacientes en los cajones escondidos de las listas de espera puede dar pocas lecciones en materia de sanidad". Ha indicado que durante los gobiernos socialistas, se hicieron "los mayores recortes sanitarios de la historia en Andalucía" y se "echó a 7.000 profesionales".

"Si el PSOE-A habla de privatización y niega la verdad de cómo está mejorando y funcionando el Plan de garantía sanitaria está faltando la verdad y está mintiendo a los andaluces", ha sentenciado el consejero.

"Se puede hacer mucho, se puede seguir mejorando y evidentemente queda mucho por hacer, pero se están tomando medidas importantes", según Sanz.