Junta reconoce que "queda mucho por hacer" en Dependencia, pero es "vergonzoso e indecente" que PSOE-A "dé lecciones"

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (Fotografía de Archivo) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles Lopez, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que, pese a las "mejoras" que se han producido en el sistema de dependencia en los últimos años, aún queda "mucho por hacer", pero es "vergonzoso, indecente e inhumano" que el PSOE-A pretenda dar "lecciones", teniendo en cuenta como "dejó" este servicio durante su etapa en la Junta.

López ha replicado así a la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz, quien durante su intervención calificó de "vergonzoso, indecente e inhumano" como se encuentra el sistema bajo el Gobierno de Juanma Moreno.

La consejera ha manifestado que no va a caer en "triunfalismo", de lo que la han acusado los partidos de la oposición, porque es la primera en reconocer que "queda mucho por hacer". "Yo soy la primera que lo reconozco, no me duele en prenda, pero de donde veníamos es mucho lo que se ha hecho y a los datos públicos del ministerio me remito", ha indicado.

Ha manifestado que, según el último dato del pasado mes de agosto, "hoy en Andalucía están atendidas cerca de 360.000 personas", mientras que el anterior gobierno del PSOE-A "expulsó a 34.000 personas del sistema de la dependencia.

Ha añadido que el número de prestaciones ahora mismo en Andalucía es de 566.000, "más prestaciones que Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias y Melilla juntas": "Créanme, que se ha hecho mucho a raíz de lo que cogimos y sigo diciendo que queda mucho por hacer".

En cuanto a los tiempos de espera, ha señalado que, sin duda, hay que seguir mejorándolo, pero en estos momentos están en 413 días frente a los "1.275 días" de espera cuando gobernaba el PSOE-A.

"Cuando en esta tierra gobernaba el Partido Socialista, el tiempo medio de espera para que una persona tuviera el reconocimiento de la dependencia eran tres años y medio y hoy estamos en 413 días, el menor tiempo de espera de los últimos 15 años", ha señalado.

La consejera ha indicado, en referencia a los socialistas, que hay que ser muy "osado" para dar lecciones en estos momentos, cuando en la etapa del gobierno del PSOE-A había "143.000 personas en lista de espera" para la Dependencia.

Asimismo, ha señalado que el pasado día 16 de septiembre se aprobó una nueva Ley de Dependencia que todavía "ni siquiera está publicada" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que contiene una disposición donde se reconoce que "no hay pasta, que no hay financiación".

En el turno de los grupos, la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha manifestado que por "más malabares" que haga la consejera, hay un "colapso en la gestión de la dependencia", sistema de está en "un punto vergonzoso, indecente e inhumano". Ha manifestado que mientras la ley marca un tiempo de respuesta de 180 días, "la gente en Andalucía tarda en recibir la ayuda casi dos años" y hay "42.000 andaluces listas de espera", de los que muchos "fallecen sin llegar siquiera a ser valorados".

"Hay 25.000 solicitudes sin registrar, y hay más de 50.000 andaluces esperando hasta tres años que se les valore la discapacidad y no pueden acceder a las ayudas que le corresponderían", ha agregado Férriz, quien ha señalado que Andalucía es la comunidad que más ha recibido del Gobierno central para dependencia, pero la que más ha "recortado". Ha pedido a la consejera que se deje de poner "excusas" y se ponga a "trabajar".

La diputada de Vox Cristina Peláez ha manifestado que, aunque se hayan producido avances en la gestión del sistema de dependencia, no se puede caer "ni en el conformismo ni en el triunfalismo numérico", porque la realidad de miles de familias sigue siendo "dolorosa".

"Sabemos perfectamente que la consejera está trabajando con buena voluntad y con rigor para revertir el desastre que se encontró y reconocemos este esfuerzo, pero la realidad objetiva" sigue siendo "inasumible", según Peláez, quien ha apuntado que se tardan de media 413 días en resolver un expediente, "más del doble del límite legal de 180 días y se supera en 111 días la media de la nación", mientras que hay "39.487 andaluces en lista de espera".

La diputada de Adelante Andalucía Mari García ha reprochado a la consejera que siga diciendo, para justificar lo que no funciona, que los anteriores gobiernos del PSOE-A lo hacían "peor" en relación con la dependencia. Ha manifestado que 20 años después, el sistema de dependencia siga siendo motivo de "frustración" para toda la sociedad. "Lo lamentable es que la calidad de los cuidados va a depender de la cuenta corriente de la familia o del dependiente", según ha señalado García, quien ha indicado que si bien hay menos gente en las listas de espera de dependencia porque se ha producido ya el reconocimiento y valoración, pero la realidad es que "las ayudas no llegan".

La parlamentaria de Por Andalucía Rosa María Rodríguez ha criticado que la consejera se atribuya los supuestos "logros" en el sistema de dependencia y siga responsabilizando a los anteriores gobiernos del PSOE-A de los "errores". "Ya no cuela porque a día de hoy Andalucía s la comunidad que más dinero recibe del estado de Español y la que menos recursos propios destina por persona beneficiaria", ha dicho Rodríguez, que ha apuntado que entre los meses de enero a agosto de este año, al menos 2.714 ciudadanos "han fallecido mientras permanecían atrapados" en algunos de los procedimientos del sistema, de manera que ha pedido a la consejera que deje el "triunfalismo" y se "ponga las pilas".