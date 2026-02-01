La Junta sostiene la necesidad de "saber la verdad" sobre las causas del accidente de Adamuz (Córdoba)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, visita la carretera de acceso a Benamahoma (A-372), a 31 de enero de 2026 en Benamahoma (Cádiz, Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press

GRANADA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha ha recalcado este domingo la importancia de estar al lado y apoyar a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), quienes a su juicio necesitan "saber la verdad" acerca de las causas que provocaron el siniestro el pasado domingo, 18 de enero, y "para que no vuelvan a ocurrir".

"Eso es algo fundamental, necesario y creo que el pasado jueves en el funeral de Huelva se dio un ejemplo. Huelva dio ejemplo, el pueblo de Adamuz ha dado ejemplo y Andalucía ha dado ejemplo de cómo podemos afrontar las situaciones", ha destacado Díaz en una declaración a los medios en Granada.

Asimismo, la consejera ha sostenido que "toda España y toda Andalucía tiene en su cabeza, en su corazón", a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz, además de afirmar que "son días difíciles, muy complicados y hoy muy especialmente también los tenemos presentes".

Díaz ha defendido que la Junta de Andalucía va a estar al lado de los afectados y allegados del siniestro ferroviario y ha reclamado que es necesario que se sepa la verdad de lo ocurrido. "Hay que estar a su lado desde el dolor, pero también desde la justicia para saber qué ha ocurrido. En Andalucía no gritamos, no estamos en ese rencor y en ese ruido permanente", ha aseverado la titular de Fomento.