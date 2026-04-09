La Junta trabaja en una financiación de escuelas infantiles con "parámetros realistas" y el sector pide "sensibilidad"

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SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP y los representantes de las escuelas infantiles de Andalucía han abordado este jueves en la Mesa de Infantil la situación del sector como consecuencia del incremento de costes, "en muchos casos derivados de los acuerdos sectoriales del Gobierno de España". El sector por su parte ha pedido que "ante la ausencia de una respuesta concentra" a la demanda de una subida del precio por plaza" la Junta mantenga una "posición sensible y articule medidas que garanticen la viabilidad del los centros para el curso 2026/2027".

Esta reunión se enmarca en el diálogo "fluido y permanente" con el sector con el objetivo de trabajar en propuestas y medidas "dentro de parámetros razonables y realistas" que permitan establecer "un modelo estable de financiación sostenible" de cara al futuro, a partir del "análisis del impacto de las medidas puestas en marcha sobre la gratuidad de las plazas para las familias".

La Junta de Andalucía ha reiterado en un comunicado su "compromiso firme y demostrado" con un modelo "de éxito" de colaboración público-privada que ha convertido a Andalucía en una de las comunidades "con mayores tasas de escolarización en el primer ciclo", con medidas como el impulso a la gratuidad de la educación 0-3 años para el 93% de las familias andaluzas a partir del curso 26-27, que redunda también en la sostenibilidad de la red de centros.

La Consejería ha agradecido al sector el "talante" y la "disposición" para seguir trabajando de forma conjunta en los puntos que permitan alcanzar un "marco estable de futuro" que consolide la sostenibilidad de una red de centros esencial para el éxito educativo en este primer ciclo con el compromiso y el apoyo de la Junta de Andalucía.

En la reunión, la patronal ha insistido en la necesidad de actualizar el precio de la plaza para el próximo curso. Un precio congelado desde 2020. El sector ha expuesta la "creciente asfixia económica que atraviesan los cenros, derivada del incremento sostenido de los costes salariales, así como del encarecimiento generalizado del suministro y servicios esenciales para la adecuada prestación del servicio educativo", tal como ha recogido CECE en un comunicado que firman las entidades del colectivo.