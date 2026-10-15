Junta trabaja en una "unidad de coordinación frente a ocupación ilegal, que atenderá a víctimas desde el primer momento"

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, este jueves en el Parlamento - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha manifestado este jueves que su departamento está trabajando en la creación de "una unidad de coordinación frente a la ocupación ilegal que atenderá a las víctimas desde el primer momento".

"Una unidad especializada para atender a las víctimas de la ocupación y orientarles desde el primer momento y coordinar los recursos que deben de ayudarles a recuperar su vivienda", según ha explicado Manuel Gavira en comisión del Parlamento.

"Queremos que los propietarios sepan los pasos que tienen que dar al principio y lo vamos a hacer impulsando además también un convenio con los colegios de abogados para ofrecer asistencia especializada desde las primeras horas", ha señalado el consejero.

Ha querido dejar claro que "esto no tiene nada que ver con la asistencia jurídica gratuita; esto es la primera instrucción, la primera información, la primera orientación y luego se analiza si tiene asistencia jurídica gratuita".

Para Manuel Gavira, si se quiere que haya más viviendas disponibles en el mercado y más alquileres asequibles, "lo primero que tenemos que hacer" es "dar seguridad".

Ha expuesto que hay muchas personas que "están sufriendo la ocupación ilegal y la usurpación" de sus viviendas, lo que genera "miedo" a otras personas que quieran alquilar su vivienda. Tienen que tener la seguridad, según ha apuntado, de que "si alguien ocupa ilegalmente su vivienda, el Estado les va a proteger y hoy eso, con el actual Gobierno de España, es imposible".

Ha manifestado que el año pasado se registraron en Andalucía casi 2.000 denuncias por allanamiento o por usurpación de inmuebles y "cada propietario que ve como una persona entre ilegalmente en su casa y se puede pasar meses o años intentando recuperarla es también un mensaje para otros propietarios a los que se les está diciendo que mejor no alquilen porque como tengan un problema, van solos".

Sobre los decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Ejecutivo nacional, Gavira ha señalado que suponen "más intervencionismo, más carga y más inseguridad jurídica, exactamente la misma receta que ha fracasado anteriormente".

Ha insistido en defender la "prioridad de los españoles en el acceso de la vivienda social" y en la necesidad de "aumentar la oferta, construir viviendas y facilitar suelos", y en "dar seguridad a los propietarios y a los inquilinos", algo en lo que está trabajando su consejería.