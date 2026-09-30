La Junta ve como "provocación electoral" de la ministra de Sanidad su propuesta sobre el aborto farmacológico

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. A 30 de septiembre de 2026 en - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha tachado este miércoles de "provocación electoral" el anuncio realizado esta semana por la ministra de Sanidad, Mónica García, acerca de que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz le han preguntado por esta cuestión a la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha considerado que dicha propuesta "al final no deja de ser una provocación electoral de una ministra que está permanentemente en campaña electoral".

En esa línea, la portavoz de la Junta ha señalado que Mónica García "debería dedicarse a solucionar los problemas que hay en la sanidad" española, que "son muchos", y en ese punto ha citado la huelga de médicos convocada con carácter indefinido.

La consejera ha recordado que los sindicatos médicos ya han realizado varias jornadas de huelga a lo largo del año, y ha considerado que la ministra debería dedicarse a "parar" esa protesta de facultativos que "está costando más de un millón y medio de actos médicos perdidos en Andalucía, con un coste que supera los 200 millones de euros", según ha advertido.

De este modo, Carolina España ha remarcado que la titular de Sanidad "tiene muchos problemas y muchas cuestiones de las que ocuparse", y lo que ha anunciado sobre el aborto farmacológico es "una provocación electoral más" de "una ministra que está en permanente campaña" en lugar de dedicarse a "gobernar y solucionar los problemas".