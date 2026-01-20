El juzgado de Montoro (Córdoba) asume el caso de Adamuz con doce funcionarios en plantilla y dos refuerzos

Archivo - La nueva sede judicial de Lucena, a 9 de septiembre de 2024 en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba), cuya titular es Cristina Pastor Recover --nombramiento que se ha publicado precisamente este martes en el Boletín Oficial del Estado, BOE--, asume la investigación de la macrocausa del accidente ferroviario en el término cordobés de Adamuz con una plantilla conformada por doce funcionarios --nueve en el servicio de Tramitación y tres en el Registro Civil-- y un refuerzo de dos personas --un gestor y una tramitadora--, autorizado éste ya por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el organismo ha confirmado que el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro recibirá "de forma inminente" un juez de refuerzo y a un letrado de la Administración de Justicia, "sin perjuicio de futuros refuerzos".

Fuentes de la Junta aclaran, no obstante, a Europa Press que ésta es la plantilla global de los juzgados de Montoro y, por tanto, no serán todos ellos los que trabajen en la macrocausa asignada específicamente a la plaza número 2. Con la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, los juzgados unipersonales han sido reemplazados por tribunales de instancia con varios jueces.

La Junta ha acordado además dos comisiones de servicio sin relevación de funciones para dos funcionarios del Servicio de Tramitación del mismo Tribunal de Instancia a fin de que presten servicio en el Registro Civil de forma temporal (un gestor y una tramitadora).

Igualmente, ha autorizado el abono de servicios extraordinarios para el personal de la oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero de este año y "durante 30 días", tal como ha detallado la Junta a preguntas de Europa Press. En cuanto a medios materiales, se han enviado dos impresoras más al Tribunal de Instancia plaza número 2 y se ha habilitado una cuenta de correo específica para este caso ante el volumen de documentación que se prevé movilizar.