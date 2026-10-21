Latorre (PSOE-Jaén) sitúa al Gobierno y el Partido Socialista como "los grandes aliados del campo y del aceite de oliva"

Responsables del PSOE y UPA en Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de España ha demostrado ser "el gran aliado del campo y del sector del olivar y del aceite de oliva".

Así lo ha indicado este antes de mantener una reunión con representantes de UPA, en la que ha destacado que el Ejecutivo central y el Partido Socialista "siempre han trabajado con diálogo y acuerdo de la mano del sector y de las organizaciones agrarias".

Ha aludido a las crisis generadas por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, así como por las inclemencias meteorológicas, y sus efectos sobre el campo español, según ha informado el PSOE jiennense. "En situaciones extraordinarias, el Gobierno ha puesto medidas extraordinarias", ha valorado.

En este punto, Latorre ha explicado que en los últimos meses "se han ingresado 370 millones de euros que ya están en el bolsillo de más de 42.000 agricultores y agricultoras". A esto sumó los 23 millones de euros en ayudas para fertilizantes, las ayudas de 20 céntimos al gasóleo o los 64 millones de euros para el arreglo de caminos rurales.

Además, ha expresado su preocupación por la coyuntura actual de precios del aceite de oliva y recalcó que "es innegociable la rentabilidad del sector". "No se puede vender por debajo de los costes de producción. Tiene que haber precios justos, especialmente para las explotaciones familiares y el olivar tradicional", ha subrayado.

Al hilo, ha recalcado que el Gobierno de España y el PSOE "van a seguir trabajando" para ayudar al sector, pero ha pedido también responsabilidad a otras administraciones como la Junta de Andalucía, que con un presupuesto de más de 50.000 millones de euros "tiene que cumplir con sus competencias".

"Las tiene en materia de inspección y control y, por tanto, tiene que cooperar para ayudar al sector del aceite de oliva", ha manifestado el dirigente socialista.

Por su parte, el secretario general de UPA-Jaén, Jesús Cózar, ha puesto el acento en los altos costes y falta de rentabilidad que está sufriendo el sector del aceite de oliva. "Nos están pagando precios por debajo de los costes de producción", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que en la reunión se han abordado "qué medidas se están llevando a cabo y cuáles se pueden llevar a cabo" para paliar esta situación. Igualmente, ha trasladado la preocupación por las consecuencias climáticas, "que condicionan cada vez más las cosechas", así como la falta de mano de obra.

Finalmente, Cózar ha considerado que este tipo de reuniones son importantes para que partidos como el PSOE "puedan plasmar en su programa electoral medidas de apoyo al sector, especialmente a las explotaciones familiares".