Le piden más de diez años de prisión tras ser sorprendido con una menor en un hotel de Linares (Jaén)

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado este miércoles a un hombre de 38 años que en 2018 fue sorprendido por la Policía Naconal con una menor de 14 años en la habitación de un hotel de Linares (Jáen). El acusado conoció a la niña cuando ésta pasaba unos días en Madrid y supuestamente comenzaron una relación que le llevó a él a viajar hasta Jaén para seguir viéndose.

El acusado ha declarado ante el tribunal que fue la tía de la menor la que le presentó a la niña en Madrid, pero que "en ningún momento" supo la edad que tenía hasta la misma mañana en la que la Policía Nacional tocó en la puerta de la habitación del hotel donde habían pasado la noche.

"No me hubiera imaginado para nada que tuviera esa edad", ha dicho el acusado, al tiempo que ha afirmado que él "le echaba 19 ó 20 años" y en eso ha asegurado haber estado convencido hasta su detención en el hotel. Ha insistido en que fue la propia tía de la menor la que se la presentó y la que les animó a que comenzaran la relación, pero sin que "en ningún momento" saliera el tema de la edad.

Fue el 24 de agosto de 2019 cuando los padres de la menor interpusieron una denuncia porque su hija, que salió de casa para irse con una amiga a la piscina, no había regresado. La menor pasó el día con el acusado y acabó yéndose al hotel donde, tal y como han reconocido el propio acusado y la entonces menor, mantuvieron relaciones plenas. Anteriormente, y según ha declarado la joven, ya con 18 años, también tuvieron relaciones sexuales en Madrid antes de que ella regresara a Jaén.

La propia joven ha señalado que no le dijo la edad porque "no salió el tema", aunque sí le comentó que estaba estudiando segundo de la ESO. Ha declarado ante el tribunal que ella no se siente víctima y ha rechazado cualquier tipo de indemnización por lo ocurrido. Actualmente, no mantiene relación con el acusado ya que, además, hay en vigor una orden que prohíbe al acusado acercarse o comunicarse con ella.

El Ministerio Fiscal, que inicialmente había calificado los hechos como un delito de abuso sexual continuado, ha cambiado la consideración, por aplicación de la conocida como ley del 'solo sí es sí', y ha pasado a calificarlos como constitutivos de una delito de agresión sexual continuada. No obstante, no ha cambiado la petición de pena solicitada y que la ha situado en diez años y seis meses de prisión.

Además, como accesorias, Fiscalía pide que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante diez años por encima de la pena impuesta y ocho años de libertad vigilada, así como la prohibición expresa de entrar al municipio donde reside la joven.

El Ministerio Público, que reclamaba inicialmente una indemnización de 30.000 euros, ha retirado su petición, una vez que la joven, ya mayor de edad, ha dicho que renunciaba a cualquier tipo de indemnización.

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución por entender que el acusado "nunca" tuvo conocimiento de la edad de la menor y en todo momento estuvo convencido de que era mayor de edad ya que "se comportaba y actuaba como tal".