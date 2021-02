Le reclaman penas que suman 86 años de cárcel tras ser acusado de abusar de dos menores

JAÉN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Jaén juzga desde este miércoles a un hombre de 56 años acusado de abusar sexualmente de dos sobrinas de su pareja cuando estas tenían ocho y cinco años. El Misterio Fiscal le imputa hasta cuatro delitos diferentes por los que le reclama la suma de 86 años de prisión.

Los hechos que se están juzgando se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2017. Durante estos años, las dos menores, que han declarado a puerta cerrada, padecieron, según el Ministerio Fiscal, numerosos episodios de abusos sexuales con y sin acceso carnal. Además, en el teléfono móvil del acusado se encontraron vídeos y fotografías de las menores en situación de alto contenido sexual.

"Es inaudito. No tiene sentido. No he hecho nada de lo que me están acusando", ha dicho durante su declaración ante el tribunal que le juzga. El acusado ha negado que pidiera a las menores fotos y vídeos pornográficos y ha señalado que los tenía en el móvil porque una de ellas "se equivocó y me los mando a mí".

Ha declarado que tras recibir los vídeos optó por no decir nada a los padres de las niñas, pero ha indicado que a la menor que se los mandó sí le dijo que estaba "muy mal hecho". El acusado ha mantenido que las niñas "mienten" y que lo hacen porque sus padres "me quieren involucrar para hacerme daño".

Las dos niñas, primas entre sí, pasaban tiempo en la casa de su tía, en Jaén capital, donde desde 2009 y hasta 2016 residió también el acusado mientras duró la relación sentimental. Él ha rechazado haberse quedado a solas con las menores, pero ellas denunciaron en su día numerosos episodios de abusos y también describieron que el menor posaba desnudo en su presencia y que llegaba a masturbarse delante de ellas, todo estos extremos negados por el acusado en el juicio.

Cuando se destaparon los vídeos, fue el propio acusado el que en enero de 2019 entregó su móvil en la comisaría donde a pesar de haber borrado archivos, la Policía localizó los archivos y fotos de las menores, así como conversaciones con una de las menores donde el acusado le decía que era su "amor".

"No son mis hijas porque no son de mi sangre, pero soy padre y tengo esos sentimientos", ha dicho el acusado para justificar que él utilizara términos como "mi amor" o "eres mía y solo mía" en sus mensajes telefónicos con una de las menores.

El Ministerio Fiscal le imputa delitos de abusos sexuales con y sin acceso carnal, exhibicionismo y corrupción de menores. Las penas que solicita por todos ellos suman 86 años de prisión, aunque el máximo de cumplimiento efectivo en caso de ser condenado no pueda exceder de 20 años de prisión.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que indemniza a cada una de las menores en 70.000 euros por daño moral y las secuelas.

El juicio proseguirá este jueves con las declaraciones de peritos y forenses, mientras que este miércoles se ha tomado declaración al acusado, a las dos menores y a los testigos.