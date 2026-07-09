'Leo & Leo', con entradas agotadas, y 'Paco de Lucía Legacy' llegan este viernes al Festival de la Guitarra de Córdoba

Cartel del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba. - FESTIVAL DE LA GUITARRA

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba acoge este viernes dos citas que condensan buena parte del espíritu de esta edición: Leonor Watling y Leo Sidran llevan 'Leo & Leo' al Teatro Góngora (20,30 horas) con todas las entradas agotadas --señal de que el proyecto ha calado hondo desde su lanzamiento--, y el Teatro de la Axerquía (22,30 horas) acoge 'Paco de Lucía Legacy', un espectáculo que reúne a músicos que no solo conocieron al maestro de Algeciras sino que formaron parte del sonido que lo hizo universal.

Según informa en una nota el festival, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), a todo ello se suma el arranque del curso de David Russell y la última sesión del de Manolo Franco en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Leonor Watling lleva años moviéndose entre la actuación y la música con la misma naturalidad: fue candidata al Goya a mejor actriz protagonista por 'La hora de los valientes' (Antonio Mercero, 1998) y formó parte de Marlango durante años. Su nueva aventura musical la ha traído hasta Leo Sidran, músico de jazz estadounidense con quien ha construido 'Leo & Leo': un proyecto que nació de la admiración recíproca y se ha convertido en algo más --canciones íntimas, pop sofisticado, jazz elegante y una puesta en escena conversacional que combina humor, complicidad y cercanía--.

El disco, grabado con las canciones de Sidran interpretadas por Watling, ha encontrado en el directo su mejor dimensión. Les acompañan en escena The Groovy French Band: Max Darmon al bajo, Paul Sany a los teclados y Romain Bouiges a la batería, con todas las entradas agotadas.

Por otro lado, hay homenajes que se quedan en el gesto y hay homenajes que son, en sí mismos, un acontecimiento. 'Paco de Lucía Legacy es de los segundos'. El proyecto reúne a músicos que no solo conocieron al maestro de Algeciras, sino que formaron parte del sonido que lo hizo universal, y los convoca para seguir llevando su música hacia adelante desde una mirada contemporánea que es, en el fondo, la única que él hubiera aceptado.

El elenco habla por sí solo: Josemi Carmona, Diego del Morao, Juan Habichuela Nieto, Antonio Rey y Antonio Sánchez a la guitarra; Chano Domínguez al piano; Duquende, Sandra Carrasco, David de Jacoba y María Terremoto a la voz; Farru al baile; Joni Losada al bajo; e Israel Suárez 'Piraña' al cajón. A través de composiciones emblemáticas, improvisaciones y nuevas creaciones, el espectáculo no revive la música de Paco de Lucía, la prolonga.

PROGRAMA FORMATIVO

El programa formativo suma este viernes el arranque del curso de David Russell --'Interpretación y técnica en la guitarra clásica'-- en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, de 10,00 a 14,00 horas, que se extiende también el día 11, con todas sus plazas cubiertas. El mismo intérprete que actuó este pasado miércoles en el Teatro Góngora comparte este jueves su visión del repertorio clásico con el alumnado del festival.

Concluye también el viernes el curso de Manolo Franco --'La guitarra flamenca de acompañamiento al cante--' en su tercera y última sesión.

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del 1 al 11 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, entre otros espacios de la ciudad.