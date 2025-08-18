En licitación las obras para la rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril de Baza (Granada)

BAZA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baza (Granada) ha señalado este lunes que ya se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación que rige la contratación de las obras para la rehabilitación arquitectónica y funcional de la antigua estación de ferrocarril del municipio granadino, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, "financiado al 100% por la Unión Europea- Next Generation EU".

El presupuesto base de licitación es de 360.000 euros, IVA incluido, para la totalidad de las obras incluidas en el proyecto redactado por Ácrono S.C.L, según ha aclarado el Ayuntamiento de Baza en una nota en la que ha informado además de que se podrán presentar ofertas hasta el día 13 de septiembre de 2025.

Desde el consistorio explican que la contratación de las obras es necesaria porque el edificio, "un elemento emblemático del patrimonio del municipio" construido en 1894, ha tenido usos limitados y temporales desde su clausura, sirviendo principalmente para almacenamiento.

Esto "ha impedido su puesta en valor y su función como recurso patrimonial", según precisan desde el Ayuntamiento de Baza, desde donde defienden que la contratación de dichas obras es "idónea porque el proyecto de rehabilitación se integra plenamente en la estrategia de desarrollo cicloturístico del municipio".

Al convertir la estación en un centro de servicios para ciclistas y turistas, el proyecto "potencia la red de carriles bici y la ruta cicloturística, al mismo tiempo que recupera un edificio histórico y lo convierte en un motor económico y turístico, ofreciendo servicios de orientación, información y, potencialmente, un albergue", según ponen de relieve desde el Ayuntamiento.

Finalmente, desde el consistorio apuntan que la rehabilitación "no solo rescata el edificio de un estado de infrautilización, sino que lo transforma en un equipamiento clave para la promoción del turismo sostenible en la Vía Verde, el Geoparque de Granada y el Parque Natural Sierra de Baza".