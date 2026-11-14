A licitación las obras del sellado del vertedero de Purullena (Granada) por 1,4 millones de euros

Vista de la localidad granadina de Purullena y su entorno. - FB AYUNTAMIENTO DE PURULLENA

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación las obras del sellado del vertedero de inertes de la localidad granadina de Purullena por un importe de 1.436.823,64 con IVA. La duración del contrato para estos trabajos es de 12 meses y el proyecto está cofinanciado al 85% por la Unión Europea a través de fondos Feder.

El anuncio de licitación está activo según la documentación consultada por Europa Press. Las propuestas se podrán presentar hasta el 2 de diciembre. Además, se ha convocado a los licitadores interesados una visita el próximo día 17 de noviembre a los terrenos en los que se proyectan las obras para que puedan tomar mediciones en el lugar ubicado al este de la carretera A-4100 dirección Guadix.

La memoria justificativa recoge que el vertido no supervisado de residuos en el vertedero de Purullena ha hecho que actualmente esté incluido en un procedimiento de infracción de la Comisión Europea. Y ha sido tras la petición del Ayuntamiento, que alegó fata de medios técnicos, materiales y económicos para afrontar la actuación, que la Consejería de Sostenibilidad ha iniciado el proceso para proceder a su sellado y clausura para evitar daños medio ambientales y asegurar las exigencias de salubridad.

Las actuaciones más relevantes del proyecto de sellado del vertedero serán la limitación de accesos mediante cerramiento perimetral; limpieza y acondicionamiento del vaso de vertido; adecuación y regularización de los residuos; estabilización física del vertedero; disposición de las capas de sellado; regulación del drenaje de escorrentías superficiales; y construcción de una obra de drenaje transversal.

Además, está prevista la construcción de un muro de escollera y obras complementarias, así como la revegetación del lugar con especies autóctonas de la zona y un plan de control y vigilancia medio ambiental.