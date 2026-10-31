Licitan las obras de climatización de las naves taller del Centro Albayzín por 189.000 euros

Imagen de archivo de unas de las naves taller del Centro Albayzín que serán dotadas de un sistema de climatización. - JUNTA

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Granada ha sacado a licitación las obras de climatización de las naves taller del Centro Albayzín ubicadas en el distrito Norte de la capital granadina. El importe de licitación con IVA asciende a 188.936,56 euros.

Así se desprende del anuncio de licitación publicado por la Administración y consultado por Europa Press, que establece que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de noviembre. El plazo de ejecución de la obra será de dos meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Con esta intervención se pretende dotar de las condiciones óptimas de climatización a unas naves por las que pasa profesorado y alumnado de diversas disciplinas. Las instalaciones tienen techumbres muy altas, y de ahí que se haga necesaria una intervención para que el espacio cuente con las condiciones adecuadas de calefacción, refrigeración o humedad dependiendo de la época del año.

El Centro de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín tiene su sede administrativa en el antiguo convento de Santa Inés en el barrio que le da nombre, mientras que las naves taller a las que se refiere esta licitación se ubican en la calle Santiago de la Espada del distrito Norte de la capital granadina.

CENTRO ALBAYZÍN: 25 AÑOS DE HISTORIA

El Centro Albayzín es una institución que desde su creación en 2001 ha desempeñado un papel fundamental en la formación de profesionales vinculados a la artesanía, la restauración y la rehabilitación del patrimonio histórico, artístico y cultural.

Integrado desde 2015 en la Red de Escuelas de Formación Profesional para el Empleo del SAE, el centro fue reconocido en 2019 por el Consejo de Ministros como Centro de Referencia Nacional (CRN) de Artesanía en cuatro áreas profesionales de la familia de Artes y Artesanías: Artesanía Tradicional; Fabricación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales; Recuperación, Reparación y Mantenimiento Artísticos; y Vidrio y Cerámica Artesanal.

Esta condición lo sitúa entre los 40 Centros de Referencia Nacional existentes en España, instituciones especializadas en la innovación, la experimentación y la actualización permanente de los sectores productivos a los que representan.

La actividad del Centro Albayzín combina la impartición de Formación Profesional con el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento dirigidos tanto a profesionales como a empresas, asociaciones e instituciones vinculadas al sector artesanal.

Su oferta formativa se caracteriza por un marcado carácter práctico y por la especialización de algunas de sus enseñanzas, únicas en el ámbito nacional.

Entre las acciones desarrolladas en los últimos años destacan cursos relacionados con la recuperación y mantenimiento de mobiliario antiguo, la asistencia a la conservación de alfombras y tapices, la regulación de pianos verticales y de cola, la aplicación de fibras vegetales al mobiliario o la técnica artesanal de ornamentación con taracea granadina.

Asimismo, el centro ha impulsado el diseño de nuevas especialidades formativas aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, entre las que destacan 'Decoración tradicional granadina sobre soportes cerámicos artesanales' y 'Conservación y restauración textil'.

La trayectoria de la escuela ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Artesanía, en la modalidad 'Promociona para Entidades Públicas' por su Programa de Formación Dual en Artesanía Inclusiva, iniciativa pionera que permitió acreditar por primera vez en España competencias artesanas a personas con discapacidad intelectual.

También recibió uno de los Premios Magallanes-Elcano por el proyecto 'Multiplicando capacidades', reconocimiento que avala el compromiso social e innovador de una institución consolidada como referente dentro y fuera de Andalucía.