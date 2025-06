Lina Gálvez (PSOE) cree que la UE ha propiciado una "revolución" para Andalucía y debe reconocer su "singularidad"

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada andaluza socialista Lina Gálvez ha valorado el "salto cuántico", la "especie de revolución" que ha vivido Andalucía en los casi 40 años que lleva España perteneciendo a la Unión Europea (UE), y ha abogado por "trabajar para conseguir que Europa reconozca la singularidad" de esta región, que "es una frontera-puente al mundo".

Así lo ha señalado la eurodiputada socialista en declaraciones a Europa Press al hilo de la efeméride que se conmemora este jueves, 12 de junio, cuando se cumplen 40 años de la firma, en 1985, del Tratado de Adhesión de España y Portugal a las por entonces Comunidades Europeas, predecesoras de la UE.

Lina Gálvez ha sostenido que la pertenencia de España al club comunitario "ha supuesto un salto cuántico, una especie de revolución, tanto para Andalucía" en particular "como para España" en general, y en esa línea ha señalado que "entrar en Europa hace ahora 40 años fue abrazar unos valores e incorporarnos a un espacio de paz, de democracia y de progreso que, como país, no pudimos vivir décadas atrás".

El balance es así "más positivo que negativo", según ha opinado la eurodiputada del PSOE, para quien "Andalucía ha experimentado transformaciones profundas gracias a su pertenencia a la UE", así como cree que "no hay que dejar pasar la oportunidad de vincular las fortalezas europeas" con esta comunidad autónoma, "como son la apuesta por la autonomía estratégica, el 'Green Deal' y la digitalización".

Para Lina Gálvez, la situación tanto de Andalucía como de España en general sería actualmente "peor" si no se perteneciera a la UE, en un contexto además en el que "está cambiando la dinámica internacional" y "es más necesario que nunca unirse en unos mismos valores y en una unión amplia, que permita a Europa ser referente pero también interlocutor con Estados Unidos, China o India".

En esa línea, ha aseverado que "ningún país tiene futuro de forma aislada en el contexto mundial", ni "tendría capacidad de autonomía por sí solo para negociar y proveer de bienestar social, de mantener la vida de su población".

PROYECTOS EN DESARROLLO EN ANDALUCÍA

El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo cuenta una web con información detallada sobre el impacto de la UE en la vida de los ciudadanos y las comunidades locales en la que se indica que actualmente hay 92 proyectos activos con financiación en Andalucía.

Entre dichos proyectos, destaca la Política Agraria Común (PAC), de la que se benefician "más de 200 000 agricultores y ganaderos andaluces" y que, según ha valorado Lina Gálvez, sirve para "mantener la rentabilidad del campo andaluz y modernizar explotaciones".

En esa línea, la eurodiputada ha subrayado que la PAC "ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental del desarrollo agrario en Andalucía", pero ha apostillado que "su eficacia dependerá de una aplicación más justa y con una visión equilibrada entre rentabilidad, sostenibilidad y cohesión social".

Lina Gálvez ha destacado que Andalucía es "la región española que más fondos recibe de la PAC, con más de 1.400 millones de euros anuales que han sido esenciales para mantener la viabilidad económica de muchas explotaciones", y ha augurado que dicha herramienta "seguirá siendo clave para el futuro del campo andaluz, por el relevo generacional, por la transición ecológica y, en lo que se refiere a soberanía alimentaria, también debe ayudar a mantener la competitividad andaluza en mercados globales".

PROGRAMA 'ERASMUS'

Por otro lado, más de 7 000 alumnos andaluces se benefician cada año del programa de intercambio académico 'Erasmus+', una iniciativa de la UE que en 2022 cumplió 35 años de historia, y a la que en su momento pudo acogerse la propia Lina Gálvez --que es catedrática de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla--, según ha contado la eurodiputada, que ha valorado que fue "una oportunidad que hizo posible" su "carrera académica como profesora".

En esa línea, la representante socialista defiende que "disponer de una beca en el extranjero facilita desarrollar el talento y el conocimiento", así como ha destacado que, "gracias a los fondos en investigación, se han impulsado las alianzas de universidades, los grados europeos y, muy especialmente, esos consorcios internacionales que han permitido modernizar el sistema andaluz de conocimiento".

Por otro lado, gracias a los fondos europeos 'Horizonte 2020', 294 entidades andaluzas recibieron 295,6 millones euros para financiar más de 700 actividades de investigación, según se destaca en la misma página web comunitaria, en la que se subraya que las empresas, universidades y centros de investigación de Andalucía "continuarán beneficiándose de estas ayudas" en el nuevo programa marco de la UE, 'Horizonte Europa'.

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, la eurodiputada socialista ha señalado que la pertenencia de España en la UE ha tenido "un impacto positivo, pero también insuficiente", de forma que, según ha abundado, se han dado "mejoras cualitativas, pero nos falta mucho por avanzar en infraestructuras para la sostenibilidad" o para la movilidad, así como "también nos queda por hacer" para propiciar que Andalucía sea "una tierra más próspera en términos de empleo, especialmente para nuestros jóvenes", o para reducir "la pobreza, en especial la infantil".

Lina Gálvez ha sostenido además que, con el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno --presidente andaluz desde enero de 2019--, "Andalucía no ha avanzado en la dirección óptima", y "los instrumentos que Europa pone a disposición de las regiones europeas para avanzar no han sido utilizados correctamente, ni en cantidad, ni por la calidad de sus propuestas, que continúan ancladas en el ladrillo, el cemento y el turismo, sectores sobreexplotados que no acarrean dinamismo en la economía, ni a lo social", ha opinado la eurodiputada socialista.

Con la vista puesta en el futuro, Lina Gálvez ha considerado que "por supuesto que hay cuestiones a mejorar", y "quizá una de las claves es continuar apoyando una dimensión regional de Europa, tanto a través de los Fondos de Cohesión como a través de infraestructuras de investigación e innovación".

Como eurodiputada, según ha explicado, ella misma ha impulsado "un 'lobby' de conocimiento andaluz en Bruselas", así como ha "intentado facilitar el acceso al nuevo 'Horizonte Europa'" y "a la nueva investigación a las universidades andaluzas".

"Es extremadamente importante que Europa, al igual que España y también Andalucía, apueste por sus empresas y por los sectores más innovadores, sobre todo cuando otras regiones del mundo están utilizando muy decididamente la innovación como motor de sus políticas industriales", ha aseverado Lina Gálvez, que ha concluido reivindicando que "esa es la línea del Gobierno de España con fondos destinados al 'Ifmif Dones' --proyecto de acelerador de partículas en Granada-- o hidrógeno verde, entre otros".

La eurodiputada andaluza del PSOE ha concluido sentenciando que "Europa es democracia, bienestar social, y debemos trabajar para conseguir que Europa reconozca la singularidad de Andalucía, que es una frontera-puente al mundo".