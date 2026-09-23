Linares (Jaén) acogerá un nuevo proyecto empresarial que creará más de 25 empleos

Archivo - Cartel del Parque Empresarial Santana de Linares (Jaén). - AYUNTAMIENTO DE LINARES - Archivo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Linares (Jaén) acogerá un nuevo proyecto empresarial en el Parque Científico Tecnológico Santana. Se trata de Dominion, una compañía global con presencia en más de 30 países especializada en las transiciones energética, industrial y digital.

La multinacional ofrecerá desde su sede en Linares servicios especializados en aislamiento térmico industrial, operación y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, así como servicios destinados a la eficiencia energética y la descarbonización de la industria.

Con esta implantación, la compañía prevé la creación de más de 25 puestos de trabajo directos en la localidad, a los que se sumarán más de 100 empleos adicionales distribuidos en las distintas obras que se desarrollen a nivel nacional e internacional desde esta nueva sede.

Según ha informado el Ayuntamiento de Linares, la elección de la ciudad por parte de esta empresa responde a factores estratégicos como su tradición industrial, la disponibilidad de suelo industrial, las buenas infraestructuras logísticas, el compromiso institucional con el desarrollo económico y la atracción de inversiones, así como la posibilidad de generar empleo local para contribuir al crecimiento económico y social de la zona.

Por su parte, la alcaldesa, Auxi del Olmo, ha destacado el esfuerzo del Consistorio para atraer este tipo de iniciativas. "Desde el Ayuntamiento y este equipo de gobierno seguimos trabajando en algo tan importante como la captación de proyectos empresariales que supongan la revitalización del sector industrial de nuestra ciudad, con el consiguiente desarrollo económico y la creación de empleo", ha señalado Del Olmo.

Asimismo, la regidora se ha referido espacio elegido para la implantación, subrayando que "en esta ocasión, es de nuevo nuestro Parque Científico Tecnológico de Santana el que acogerá la llegada de otra compañía internacional que ha mostrado su firme apuesta por Linares".