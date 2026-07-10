Linares (Jaén) prevé unas 5.000 pernoctaciones este verano con la celebración de los Campeonatos de España de Ajedrez

Presentación en Linares de los Campeonatos de España de Ajedrez - AYUNTAIMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Linares (Jaén) prevé registrar alrededor de 5.000 pernoctaciones este verano gracias a la celebración de los Campeonatos de España de Ajedrez 2026.

Es una cita que atraerá al municipio a unas 700 personas --entre jugadores, técnicos, árbitros, familiares y aficionados-- durante los meses de agosto y septiembre, generando impacto económico y social en hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos hosteleros locales.

Así lo ha destacado la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo (PP), durante la presentación de estos campeonatos, en la que ha estado acompañada por el concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, y el presidente de la Federación Española de Ajedrez (FEDA), Javier Ochoa.

La regidora ha subrayado que estos acontecimientos "reafirman el compromiso que el equipo de gobierno de este Ayuntamiento mantiene con un deporte que forma parte de la identidad de nuestra ciudad". "Linares lleva décadas siendo sinónimo de ajedrez. Esa historia, ese prestigio y ese legado nos obligan a seguir trabajando para mantener el nombre de nuestra ciudad en el lugar que merece", ha señalado Del Olmo, incidiendo en la apuesta por competiciones de máximo nivel.

CALENDARIO

La programación deportiva arrancará con el Campeonato de España de Segunda División Sur, que se disputará del 11 al 14 de agosto. Posteriormente, del 17 al 25 de agosto, se celebrará el Campeonato de España Individual Absoluto Masculino y Femenino.

La actividad continuará del 27 de agosto al 2 de septiembre con el Campeonato de España por Equipos de Club de Primera División. Asimismo, durante la última semana de agosto, la ciudad acogerá una concentración de la Selección Española Femenina para preparar la Olimpiada Mundial de Ajedrez, que tendrá lugar en septiembre.

A este respecto, la alcaldesa ha apuntado al papel de la mujer en esta disciplina, destacando que la coincidencia del campeonato absoluto femenino y la concentración de la selección nacional convierten a Linares en "el gran punto de encuentro del ajedrez femenino español", lo que supone una oportunidad para visibilizar el talento de las deportistas.

Por su parte, el presidente de la FEDA, Javier Ochoa, ha resaltado la solvencia que atesora la ciudad de Linares para acoger competiciones de primer nivel. En este sentido, Del Olmo ha agradecido a la federación la confianza depositada en el municipio, la cual es fruto del "trabajo conjunto" desarrollado durante los últimos años y de la "garantía organizativa" de la localidad.

Finalmente, el concejal de Deportes, Martín de la Torre, ha repasado las distintas iniciativas que se impulsan desde el Ayuntamiento en torno al "deporte-ciencia", entre las que ha citado el II Trofeo Alcaldesa de Ajedrez, la Escuela Municipal de Ajedrez, el III Torneo de Ajedrez 'Juan Vargas' y los talleres de ajedrez que se imparten en diferentes asociaciones vecinales de la ciudad.